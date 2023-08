Zvijezda serije "Igra prijestolja" preminula u 36. godini

Glumac Daren Kent preminuo je u 36. godini nakon duge i teške bolesti.

Posljednjih nedjelja borio se sa teškom bolešću, a u prethodnih sedam dana njegovo zdravstveno stanje se naglo pogoršalo.

Preminuo je okružen porodicom i prijateljima, piše "DailyMail".

Game of Thrones star Darren Kent dies aged 36 after long health battle. pic.twitter.com/JNYg0chYco

Proslavio se ulogama u seriji "Igra prijestolja" i filmu "Snježana i lovac".

Dobio je nagradu za najboljeg glumca "Van D’or Awards" za ostvarenje "Sunnyboy", gdje je radio i kao reditelj.

Još na početku karijere Kent se suočavao sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Borio se sa osteroporozom, artritisom i izuzetno rijetkim kožnim oboljenjem.

Mnogobrojna porodica i prijatelji opraštaju se od mladog glumca.

"Game of Thrones" actor Darren Kent has died at 36 pic.twitter.com/CRZnaLAuNB