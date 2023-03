Zvijezda serije "Žica" preminuo iznenada u 60. godini

Glumac Lens Redik, veteran poznat po svojim intenzivnim ulogama u HBO-ovoj hit seriji "Žica" i akcionim filmovima o Džonu Viku, preminuo je u petak. On je imao 60 godina.

Redik je umro "iznenada" prirodnom smrću, rekao je njegov publicista za "Associated Press".

