Zvijezda stravičnog horora iz 2024. godine otkrila koji film joj je omiljeni

Glumica Majka Monro, čiji je horor film Longlegs (Sakupljač kostiju) nedavno imao premijeru u svjetskim bioskopima, otkrila je u kojem bi hororu jako voljela da glumi.

Poznata glumica u svojoj karijeri već ima nekoliko uspješnih uloga u horor filmovima, uključujući It Follows, Villains te trilere Greta i The Guest. Oduševila je kritičare svojom glumom u Sakupljaču kostiju, u kojem glumi sa Nikolasom Kejdžom.

Strani kritičari su ga proglasili jednim od kandidata za najstrašniji film ove godine te napisali da je zastrašujući. S obzirom na uspjeh filmova u kojima glumi, čini se da Monro i dalje želi glumiti u filmovima ovog žanra, b92.

"A Nightmare on Elm Street (Strava u Ulici Brestova). Definitivno. Pogledala sam ga vjerovatno premlada i nisam mogla spavati. To mi je tada bila najstrašnija stvar na svijetu. Bila sam opsjednuta pa bih voljela biti dio takvog projekta," komentarisala je glumica, prenosi Collider.

U slučaju da vam nije poznato, A Nightmare on Elm Street (Strava u Ulici Brestova) je film iz 1984. godine koji je režirao Ves Krejven. Radnja se odvija u Ulici Brestova, u Springvudu, gde Fred Kuger ubija u snovima rukavicom sa četiri oštrice.

