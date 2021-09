Zvijezde "Mućki" ponovo zajedno uoči četrdesete godišnjice

Zvijezde poznate britanske TV serije "Mućke" okupile su se uoči četrdesete godišnjice ovog humorističkog serijala.

Legendarni BBC-jev sitkom počeo je sa emitovanjem 8. septembra 1981. godine, objavivši i svoju prvu epizodu pod nazivom "Veliki Brat".

Kako bi obilježili četrdesetu godišnjicu britanske komedije, neki od glumaca šoua ponovo su se okupili ispred engleskog paba "The Nags Head", koji se nalazi u Centalnom Londonu, kako bi snimili specijalnu epizodu povodom ovog jubileja.

A poznati engleski pab je, u čast njihovog grandioznog povratka, rekonstuisao cjelokupni enterijer da liči baš onako kako ga se fanovi serije i sjećaju.

Zidovi prekriveni rustičnim prugastim tapetama, pločice različitog kolorita i razne sitnice, učiniće da svi poštovaoci ovog televizijskog sitkoma osjete nostalgiju za starim vremenima u kojima je ova humoristička serija bila popularna.

Glumica ovog britanskog serijala Gvinet Strong iskazala je i svoje oduševljene zbog godišnjice emisije.

"Ne mogu da vjerujem da je prošlo 40 godina od emitovanja šoua", dodajući da će fanovi biti oduševljeni izgledom njihovog omiljenog paba, odnosno, načinom na koji je ponovo preuređen.

Behind the scenes at @goldchannel #OnlyFoolsandHorses 40th Anniversary filming today. Such a joy to see @philpopemusic & @gwynethstrong18 back in #TheNagsHead 33 years later. #NervousNerys even got to pull the first pint. Such fun #OFAH #TVcomedy #comedyclassic pic.twitter.com/ka4zmfFLII