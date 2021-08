Zvijezde "Nečiste krvi" u Banjaluci

Banjalučka premijera filma "Nečista krv: Grijeh predaka", rađenog po motivima kultnog djela Bore Stankovića i u režiji Milutina Petrovića, biće održana u "Cineplexxu Palas" u četvrtak (26. avgusta), sa početkom u 20.30.

Premijeri će prisustvovati glumci Katarina Radivojević, Feđa Štukan, Aleksandar Ristoski, Mladen Lero i režiser Milutin Petrović.

Film prati priču o Hadži Trifunu (Dragan Bjelogrlić), uglednom srpskom trgovcu, koji pokušava da očuva mir sa turskim vlastima, ali i održi svoj ugled i uticaj u Vranju, važnoj turskoj varošici u blizini granice sa oslobođenom Srbijom. Dok Trifun priprema dva sina da ga naslijede na poziciji vođe među srpskim narodom, muke mu stvaraju, ne samo moćni turski begovi, nego i sama njegova porodica. Trifun donosi niz teških odluka koje će kasnije uticati na njegove potomke, junake iz romana "Nečista krv".

Film je snimljen na osnovu davno izgubljenog scenarija velikana jugoslovenskog filma Vojislava Nanovića (1922-1983), nastalog po motivima djela Bore Stankovića.

Reditelj Milutin Petrović objasnio je da scenario Vojislava Nanovića odgovara postmodernističkoj konstrukciji vesterna koji nije neki autor iz svjetske provincije umislio, već postoji u nečemu istinitom, a da ga je privukao već nakon pročitane prve stranice. Govoreći o scenariju, rekao je da je scenaristkinju Milenu Marković najviše zanimalo da otkrije još tajni iz teksta Bore Stankovića.

"Na primer, liniju incesta - to je kod Bore nejasno, kod Voje skoro jasno, a onda je Milena rekla: 'Nema zezanja, dvadeset i prvi vek je, mora da se zna šta je šta.' Ako mislite o ovom filmu nešto dobro, to je sve Voja Nanović, uključujući i to da ja mislim da bi on mnogo bolje od mene uradio taj posao, jer je on čovek potpuni genije i njegove filmove stvarno treba ponovo gledati", istakao je reditelj.

Na ovogodišnjem, 45. Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, film "Nečista krv: Grijeh predaka", donio je prvu nagradu Vojislavu Nanoviću i autoru adaptacije scenarija Mileni Marković.

Uloge u ovom ostvarenju tumače Dragan Bjelogrlić, Anđela Јovanović, Katarina Radivojević, Feđa Štukan, Tim Sejfi, Nela Mihailović, Marko Grabež, Aleksandar Ristoski, Nedim Nezirović, Dejan Bućin, Mladen Lero, Teodora Dragićević, Milica Gojković i Vaja Dujović. Film će biti na redovnom repertoaru "Cineplexxa Palas" od 26. avgusta.