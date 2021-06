Zvijezde "Prijatelja" otpjevale muzičku temu iz legendarne serije

Džejms Korden je u svojoj novoj emisiji ugostio zvijezde serije "Prijatelji" Kortni Koks, Lisu Kudrou, Dženifer Aniston, Metjua Perija, Dejvida Švimera i Meta Leblanka.

Sve je snimljeno u studiju gdje se snimala legendarna serija, prenosi Telegraf.

Bilo je emocija na pretek. Dok su se vozili studijom, Džejms Korden je "Prijateljima" pustio čuvenu temu iz ovog sitkoma "I'll Be There For You", a onda su svi zapjevali ovu pesmu.

Nakon toga, voditelj je obišao set gdje se snimala serija, a emocije su navirale.