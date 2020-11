Zvijezde na kojima ostaje Holivud

Jučerašnji glumački talenti su današnji veterani Holivuda. Zvijezde kao što su Leonardo Dikaprio, Anđelina Džoli, Metju Makonahi i Natali Portman su već sada stara garda, a publici je teško da povjeruje da su nekadašnji perspektivni glumci i glumice danas već u četrdesetim i pedesetim godinama, ali na svu sreću, tu je nova generacija spremna da ih naslijedi.

Sedma umjetnost i Holivud imaju mnogo novih mladih talentovanih glumaca i glumica od kojih publika može očekivati mnogo u budućnosti. Jedno od najperspektivnijih imena svakako je glumica Margaret Kvoli. Kćerka Endi Mekdauel je naslijedila talenat za glumu od svoje majke, a prije nego što je publiku šarmirala u Tarantinovom prošlogodišnjem hitu "Bilo jednom u Holivudu", glumica je ostvarila zapažene uloge u filmovima "Dobri momci" iz 2016. godine i "Sveska smrti" iz 2017. godine, kao i u serijama "Ostavljeni" i "Fosi/Verdon".

Njen mlađi kolega Ejsa Baterfild, koji ima svega 23 godine, počeo je svoju glumačku karijeru kada je imao sedam godina. Svoju prvu glavnu ulogu je ostvario u filmu "Dječak u prugastoj pidžami" iz 2008. godine, a nakon toga je bio i zvijezda visokobudžetnih filmova "Hugo" i "Enderova igra". Ejsu danas publika može gledati u popularnoj "Netflixovoj" seriji "Seksualno vaspitanje". Ovaj mladi glumac je takođe po riječima stručnjaka dokaz da popularnost u ranom djetinjstvu ne znači nužno velike posljedice po samog glumca, jer Baterfild najavljuje da će se publici predstaviti u još mnogo kvalitetnih uloga.

Za razliku od Baterfilda, kojem je bilo potrebno nekoliko manjih uloga da bi privukao pažnju javnosti, Mejsi Vilijams je uspjela svojom prvom ulogom da postane globalno poznata glumica. Ovu mladu Britanku mnogi još vezuju za ulogu Arje Stark u hit seriji "Igra prijestola". Ona je, međutim, nakon ove serije postala veoma aktivna u Holivudu. Ove godine je igrala glavnu ulogu u čak dva horora, "Novi mutanti" i "Vlasnici".

Za razliku od Vilijamsove, koja se proslavila igrajući izmišljeni lik u hit seriji, njen kolega Ostin Batler pred sobom će imati mnogo teži zadatak. Naime, osim učešća u seriji "Kerini dnevnici" i prošlogodišnjim filmovima "Mrtvi ne umiru" i "Bilo jednom u Holivudu", ovaj 29-godišnjak tek pred sobom ima svijetlu budućnost, budući da je izabran da tumači Elvisa Prislija u novom biografskom filmu o kralju rokenrola, koji treba da izađe krajem naredne godine.

Zvijezda "Netflixove" mini-serije "The Queen's Gambit" Anja Tejlor-Džoj već nekoliko godina aktivno radi na tome da se nametne kao nova mlada zvijezda Holivuda. Ona je igrala u bioskopskim hitovima "Podijeljen" i "Glas", a naredne godine publika će je gledati u novom hororu reditelja Edgara Rajta, filmu "Last Night in Soho". Treba takođe napomenuti da je Anja izabrana da tumači mladu Furiosu u spinofu filma "Pobjesnjeli Maks: Auto-put bijesa".