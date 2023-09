28. Međunarodni sajam knjige: Risojević otvara banjalučku smotru pisane riječi

BANJALUKA - Književnom besjedom Ranka Risojevića u srijedu u 18 časova u Sportskoj dvorani "Borik" biće svečano otvoren 28. Međunarodni sajam knjige u organizaciji "Glasa Srpske"

Nakon otvaranja, već u 19 časova biće promovisana i Risojevićeva knjiga "Moje knjige", koja je neka vrsta autobiografije. Moderatorka će biti Aleksandra Glišić, a pored književnika učestvuju direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke Ljiljana Petrović Zečić i književnik Ranko Pavlović.

"Odlučili smo da književnu besedu održi naš književnik Ranko Risojević, što nam je posebna radost da to bude domaći književnik", rekla je za "Nezavisne" Petra Ivić, rukovodilac Sajma knjige.

Kako Ivićeva dalje navodi, ove godine je obnovljena saradnja s Ministarstvom kulture Srbije, što je rezultiralo dolaskom 14 izdavača iz ove zemlje.

"Oni imaju zajednički štand, Udruženje izdavača i knjižara Srbije i Udruženje profesionalnih izdavača Srbije, gde će svoja izdanja predstaviti brojni izdavači, koji inače nemaju svoje samostalne štandove, kao što je 'Clio', 'Arhipelag', 'Geopoetika' i drugi. Veliko nam je zadovoljstvo da će ove godine biti prisutni na sajmu", objasnila je Ivićeva.

Kao i prethodnih godina, na banjalučkoj smotri pisane riječi će se predstaviti brojni izdavači iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije i ostalih zemalja.

"Iz Crne Gore dolazi 'Nova knjiga', koja je s nama više od decenije, i veliko nam je zadovoljstvo da su ponovo prisutni", dodala je Ivićeva.

Drugi dan sajma donosi promociju knjige "Lijek za ljubičaste zvijezde" autora Ranka Pavlovića, koja počinje u 12 časova, a ova kosmička bajka će biti promovisana uz druženje s učenicima nižih razreda osnovne škole.

"Ove godine, nakon dužeg perioda, imamo prisutnu 'Omladinsku knjigu', koja ima bogatu izdavačku produkciju i verujem da će posetioci sajma biti veoma zadovoljni izborom naslova koje će oni ponuditi", rekla je Ivićeva.

Istog dana publiku očekuje predavanje prof. dr Boška Suvajdžića na temu "Filip Višnjić klasik srpskeknjiževnosti", koje je zakazano za 17 časova.

"Možemo najaviti promociju knjige 'Kad đavoli polete' autora Vladimira Kecmanovića, koja počinje u četvrtak u 18 časova, a pored autora učestvuje i naš novinar Branislav Predojević. Ovo je knjiga u izdanju 'Lagune'", ističe rukovodilac "Glasovog" sajma.

Sajamski petak počinje dodjelom nagrada 28. Međunarodnog sajma knjige "Banjaluka 2023", a najbolje će izabrati žiri koji čine Duško Pevulja, Miladin Berić i Svjetlana Tadić, dok svečanost dodjele nagrada počinje u 12 časova.

"Naše nagrade tradicionalno nose imena naših manastira, pa tako imamo 'Moštanicu' za izdavački poduhvat, 'Liplje' za savremenu književnost, 'Gomionicu' za knjigu za decu, 'Stuplje' za negovanje tradicije i duhovnosti i 'Krupu' za najbolju promociju koja će se održati na sajmu", pojašnjava Ivićeva.

Istog dana u 18 časova Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo će predstaviti nagrađene romane "Sova" i "Sovica", a riječ je o romanu "Slike od stakla" autorke Dragane Knežević iz Negotina, koji je ovogodišnji dobitnik "Sove" i knjizi "Kako sam zavolela svoje ime" Sonje Arsić Vukmanović iz Beograda, koja se okitila "Sovicom".

Petak na sajmu od 13 časova donosi promociju didaktičke igre "Igralica, pitalica" autorke Gordane Simić.

"Kao i svake godine, i ove ćemo imati dečiji kutak gde smo pozvali decu iz vrtića i osnovnih škola da se druže s književnicima dečje literature", rekla je Ivićeva.

Istog dana će se predstaviti pjesnik, pripovjedač i dramski pisac Dejan Aleksić, koji je posebno cijenjen kao autor književnih djela za djecu.

"Ovaj književnik iz Srbije će se sa decom družiti od 15 časova i promovisati svoje pesme namenjene najmlađoj publici", dodala je Ivićeva.

U subotu sajam posjećuje književnica Ljiljana Habjanović Đurović, koja će se predstaviti na štandu "Booka" iz Beograda.

"Svakako moramo najaviti da će nakon dve godine s nama biti književnica Ljiljana Habjanović Đurović, koja će u subotu od 10 do 18 časova potpisivati svoje knjige i družiti se s čitaocima", objasnila je Ivićeva.

Tokom sajamskih dana biće održane i brojne panel-diskusije.

"Ove godine će BH radio direktno sa sajma imati uključenje uživo u svoj program s tematskim emisijama, tako da će prvi dan sajma imati tematsku emisiju 'Mjesto pisca i izdavača iz BiH na evropskoj književnoj sceni', zatim u četvrtak 'Zastupljenost savremene književnosti u obrazovnom sistemu' i u petak treću emisiju 'Značaj književnih nagrada'", zaključila je rukovodilac "Glasovog" sajma za "Nezavisne".

Manifestacija posvećena knjizi biće održana od 13. do 19. septembra, a organizatori pozivaju građane da posjete sajam, koji će raditi svakim danom od 10 do 20 časova, osim završnog dana kada će raditi od osam do 17 časova.