Međutim iako je dao preporuku za pet naslova bh. autora, pored Ive Andrića i Meše Selimovića, ChatGPT je na treće mjesto stavio i djelo "S one strane duge" - Miljenko Jergović, međutim kao što je poznato, Jergović nije napisao ovu knjigu.

S obzirom na to da ju je naveo kao knjigu koja se mora pročitati, upitali smo ChatGPT da nam da kratki rezime knjige, na šta je on odgovorio:

“Nažalost, knjiga 'S one strane duge' nije napisana od strane Miljenka Jergovića, već je to pogrešna informacija. Izvinjavam se na grešci i zbunjenosti. Jergović je poznati pisac i novinar iz Bosne i Hercegovine, poznat po svojim djelima kao što su "Sarajevski Marlboro" i "Buick Riviera". Međutim, knjiga "S one strane duge" ne pripada Jergovićevom opusu. Još jednom se izvinjavam zbog greške u prethodnom odgovoru i zbunjenosti. Ako imate bilo kakva druga pitanja ili želite da saznate nešto drugo o književnosti ili piscima, slobodno pitajte."

Nakon ove greške koju je napravila vještačka inteligencija, povlači se pitanje da li je njen prijedlog knjiga koje se moraju pročitati zaista dobar. Upitali smo i da li možemo da mu vjerujemo.

"Izvinjavam se još jednom zbog greške koju sam napravio u prethodnom odgovoru. Kao AI model, trudim se da pružim tačne i pouzdane informacije, ali povremeno mogu napraviti greške. Razumijem vašu zabrinutost. Vaša sumnja je opravdana s obzirom na grešku koju sam napravio, ali želim da istaknem da je važno da se uvijek provjeri i potvrdi informacija iz više izvora, uključujući autentične izvore, književne kritike, preporuke i mišljenja drugih čitalaca kako bi se stekao cjelovit dojam o knjizi ili autoru", napisao je ChatGPT.

I ovdje je bio u pravu, za izbor najbolje knjige svakako je najbitnije pročitati kritike i uzeti u obzir mišljenje drugih čitalaca, a "Tvrđava" i "Na Drini ćuprija" su svakako knjige koje imaju sve preporuke.

Ostale dvije knjige koje je ChatGPT preporučio u razgovoru sa novinarom "Nezavisnih novina" su: