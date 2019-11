Adam Zagajevski u četvrtak u Banjaluci

BANJALUKA - Pjesniku Adamu Zagajevskom u četvrtak s početkom u 19 časova u Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor biće uručena nagrada "Evropski atlas lirike", koju šestu godinu zaredom dodjeljuje "Kuća poezije" iz Banjaluke. Zagajevski, jedan od vodećih svjetskih pjesnika današnjice, nagrađen je za cjelokupno djelo, a o dobitniku je odlučivao žiri u sastavu: Fiona Sampson, predsjednica, te Marko Kravos, Tanja Kragujević, Miljko Šindić i Zdravko Kecman, članovi.

"Pred nama je zreli Zagajevski, koji se ostvario i kao vrhunski esejista, ali pisanje poezije je bilo njegov primarni zadatak u stvaralaštvu. To je poezija filozofskog, misaonog, metafizičkog i veoma senzibilnog osjećanja jezika. Tema njegovih pjesama je najčešće umjetnost i tako dospijeva do baroka i klasicizma 17. vijeka pozajmljujući od njih postupke, alegoriju i personifikaciju. On ima takvo zapažanje da daje gotovo vidljivu skicu pjesničkih asocijacija i poetske vizije", saopštio je žiri.

Adam Zagajevski rođen je 1945. u Lavovu. Piše poeziju i eseje koji su prevođeni na sve veće svjetske jezike. Dobitnik je više poljskih i svjetskih književnih nagrada, a već dva puta je bio u užoj konkurenciji za Nobelovu nagradu za književnost. Zagajevski se 1980. godine iz Krakova preselio u SAD, da bi se vratio u Krakov poslije pada Berlinskog zida. Od tada jedan dio godine provodio je u Poljskoj, a u drugom predavao na američkim uglednim univerzitetima. Već 40 godina je stanovnik svijeta.

"Kako je na Zapadu, naročito u Americi književni život pretežno koncentrisan oko velikih univerziteta, Zagajevski se sjajno uklopio u njega. Put je donekle utro i nobelovac Česlav Miloš, koji je u Americi živio od početka šezdesetih, predajući uglavnom rusku književnost na Berkli univerzitetu i prevodeći poljske pjesnike na engleski. Početkom osamdesetih Zagajevski je bio autor zbirki 'Saopštenja', 'Mesarnice', 'Pismo', 'Oda mnoštvu', 'Putovati u Lavov'. U njima je vršio jasne idejne, političke, estetske izbore, iznosio stavove, bavio se pitanjem svog identiteta, pokazivao da želi da adekvatno izrazi svijet u kome živi", ističe žiri "Evropskog atlasa lirike". Ovu nagradu prati i objava izbora iz poezije laureata, a isti će, po riječima žirija, pokazati da se Zagajevski izražava isključivo u slobodnom stihu, mada poeziju definiše kao umijeće stvaranja i pretvaranja misaonih iskaza u pjesničke slike, čiji smisao je srž poezije, a ne igre s jezikom.