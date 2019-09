Aleksandra Bogdanović sakuplja knjige za seoske škole i bolnice

BEOGRAD - Aleksandra Bogdanović je bibliotekarka, ali ne po zanimanju ili radnoj knjižici.

Ona je moderna bibliotekarka - na internetu i na terenu. Prije nekoliko godina pokrenula je blog "Bibliotekarka", a jedna od njenih glavnih akcija je "Knjiga za sve" - osnivanje mini-biblioteka po seoskim školama, vrtićima i domovima za stare u Srbiji.

Dosad je sakupila i isporučila više od 2.000 naslova, a na prevoz do srpskih sela čeka još nekoliko stotina knjiga. Aleksandra za sebe kaže da je book bloger i borac za pravdu.

"Živim u selu Baćevac, u koji sam zaljubljena. Ovde pronalazim svoj mir i neophodni kontakt s prirodom. Rodila sam se s genom i ljubavlju prema pisanoj reči. Prirodno sam radoznala i željna znanja, koje se najpre pronalazi u knjigama. Knjige i putovanja su izvori na kojima se najslađe napajam", kaže Bogdanovićeva.

Pokretanje akcije "Knjiga za sve" došlo je kao logičan slijed situacije, koju je ova djevojka preusmjerila u korist djece, pacijenata u bolnicama, penzionera i drugih ljudi koji možda nemaju sredstava da ih kupuju pa je pozajmljivanje jedini način.

"Prvo su usledile donacije porodilištu i seoskoj školi, podstaknute željom prijateljica Mine Milenković i Eli Gilić, a ovu godinu završavamo s preko dvadeset upućenih donacija vrtićima, udruženjima penzionera, bolnicama, seoskim školama, novootvorenoj biblioteci u Ranilugu na Kosovu i Metohiji, festivalu 'Čitam čitaš', etno-domaćinstvu 'Zornića kuća' u mom selu, gde se formira najveća seoska biblioteka s knjigama na stranim jezicima", naglasila je Bogdanovićeva.

Priznaje da je na početku reakcija njenih najbližih bila očekivana, a ona se ogledala u manjoj mjeri, dok se sa druge strane otpor ogledao u takozvanom tapšanju po ramenu i riječima "svaka čast".

"Jedinu bezuslovnu podršku imala sam od strane moje najbliže porodice. Nije se dovodilo u pitanje zašto nisam stala na dve prvobitne donacije, već sam dobila konkretnu pomoć oko nošenja knjiga, sačekivanja poštara, voženja pristiglih donacija, sakupljanja kutija i animiranja ljudi da doniraju. Steći poverenje ljudi koji vas ne poznaju je najteže, potrebno je da osmislite način kako da ih uverite da radite nešto za opšte dobro. Sve pristigle i poslate knjige objavljene su i svakom donatoru javno je zahvaljeno", istakla je Bogdanovićeva.

Napomenula je da je svaka knjiga upisana u spisak, pečatirana i spakovana sa željom da bude čitana i maksimalno korištena u sticanju znanja.

"Iskoristila sam i uticaj koji moj blog 'Bibliotekarka' ima te napisala preko stotinu mejlova izdavačima, knjižarama, antikvarnicama i medijima da podrže akciju. Odgovora je bilo, u manjoj meri, ali sada ih je sve više, nakon 18 uspešno prosleđenih paketa u ovoj godini i podrške medija", naglasila je Bogdanovićeva.

Priznaje da su joj trenutno najveći izazovi prevoz knjiga do udaljenih sredina s obzirom na to da sama nije vozač.

"U početku je skupljanje knjiga išlo preko mog bloga, odnosno FB stranice 'Bibliotekarka', preko moje sestre i njenog salona lepote, ali i angažovanjem pojedinaca. Ipak, usled pozitivnog publiciteta do kojeg je došlo kad je jedan popularni portal uradio priču, knjige stižu sa svih strana. Juče je stigla dosad najveća donacija od preko 450 knjiga mahom na stranim jezicima, na sajamsku adresu. Najčešće dobijamo knjige za dečji uzrast, beletristiku, istorijske. No, najveća potreba je za slikovnicama, sveznalicama, bojankama, enciklopedijama za najmlađe, knjižicama za jasleni uzrast. Nismo verovali da je poduhvat sakupiti priručnike za savetovalište za roditelje, ali već mesecima nikako da dođemo do broja 100 i pošaljemo taj paket u Vrdnik. Svakako, dobrodošle su sve knjige, samo je važno da budu u što boljem stanju kako bi se koristile u dužem periodu", rekla je Bogdanovićeva.

Ova djevojka priznaje da bi voljela u narednom periodu da organizuje izložbu fotografija na kojima se vidi radost djece koja dočekuju knjige.

"Širiti ljubav prema čitanju, razmeni mišljenja o pročitanom, preporuka kvalitetne literature za maštanje i utehu, sticanje znanja i razvoj emicionalne inteligencije je nekoliko ciljeva ove misije. Uživam u svakom trenutku koji mi ona pruža i svakom koji stvorim zbog nje", zaključila je Bogdanovićeva.