Aleksandra Čvorović: U korak sa vremenom podstičemo kreativnost kod djece

BANJALUKA - Kreativne radionice Dječije biblioteke "Borik" u ovoj instituciji počinju i ovoga oktobra i trajaće do kraja decembra, a sa djecom od predškolskog do tinejdžerskog uzrasta radiće bibliotekare i profesorice Sanja Ivanović, Bojana Lučić, književnica i bibliotekarka Aleksandra Čvorović, kao i diplomirani logoped Ivana Kostić.

Književnica Aleksandra Čvorović četvrtkom od 18 do 19 časova vodiće "Radionicu za predškolce" za djecu uzrasta od tri do sedam godina i "Dramsko-recitatorsku radionicu", takođe četvrtkom, od 19 do 20 časova.

"Čitamo knjige, ilustrujemo priče, pjevamo dječje pjesme, igramo se starih dječjih igara", opis je "Radionice za predškolce", dok je "Dramsko-recitatorska radionica" namijenjena djeci osnovnoškolskog uzrasta zainteresovanoj za glumu i recitovanje.

Čvorovićeva će voditi i radionicu "Tinejdžerski razgovori", namijenjenu djeci od 11 do 15 godina, subotom od 12 do 14 časova.

"Razgovaraćemo o samopouzdanju, konfliktima, odnosima sa okolinom, problemima, anksioznosti, autodestruktivnom ponašanju", rečeno je iz Dječije biblioteke "Borik" o posljednjoj navedenoj radionici.

Više o cijelom programu radionica za "Nezavisne" je govorila Aleksandra Čvorović, na samom početku se osvrćući na pitanje koliko su kreativne radionice značajne za djecu sa poteškoćama sa govorom.

"Biblioteka za djecu ide u korak sa vremenom i potrebama korisnika, više puta smo sarađivali sa roditeljima koji su upućeni kod nas jer im je preporučeno da dijete čitanjem razvija i poboljšava govor. Uvidjeli smo da postoji interesovanje za ovu problematiku, a kako je majka jedne naše članice logoped, predložila je neki vid saradnje, što smo prepoznali kao dobru priliku da pružimo pomoć i informacije. Svi roditelji koji su zabrinuti zbog djece koja izostavljaju, vrše zamjenu glasova, ili ih nepravilno izgovaraju, mogu doći jednom mjesečno kod nas da dobiju smjernice kako da pomognu djeci ili gdje da se dalje obrate za pomoć", kaže Čvorovićeva.

Ona je govorila i o tome koliko radionice poboljšavaju, uslovno rečeno, društveni život, odnosno otvorenost kod djece tinejdžerskog uzrasta.

"Tinejdžeri su osjetljiva i specifična skupina koja traži mnogo individualnog rada i angažmana, nastojimo da izlazimo u susret njihovim željama i afinitetima. Najteže je zainteresovati ih i dovesti na radionicu, no kada se jednom nađu u sigurnom okruženju gdje otvoreno mogu ispoljavati svoja mišljenja i osjećanja, postavljati nezgodna pitanja i dobiti odgovore na njih, stvari se mijenjaju. Mi radimo u manjim grupama, do desetak članova, tako da svako ima prostora da ponudi nešto grupi i dobije povratnu informaciju od drugih, akcenat stavljamo na uvažavanje tuđeg mišljenja, ali i na postavljanje zdravih granica u međusobnim odnosima. Njihovi utisci su pozitivni, izjasnili su se da im radionica pomaže da bolje razumiju socijalne veze, prihvataju svoje odgovornosti i uloge koju imaju u stvaranju zdravijih odnosa sa okruženjem", navodi Aleksandra Čvorović.

S obzirom na to da je veoma uspješna u književnosti za djecu, Čvorovićeva je pričala i o tome koja je uloga književnosti za djecu u našem društvu i da li su te uloge, u većini, roditelji svjesni.

"Dječja biblioteka ima privilegiju da radi sa djecom koja su željna znanja, kulturna i obrazovana, čijem je odgajanju posvećena pažnja, koja su rasla sa knjigom, kojoj su roditelji čitali pred spavanje. Kod nas ne dolaze problematična i zapostavljena djeca, oni, nažalost, ne poznaju radost čitanja i moć znanja. Iza obje te grupe stoje njihovi roditelji kao svjetionici koji ih usmjeravaju na ovaj ili onaj način. Uloga književnosti za djecu je uvijek bila pedagoška i obrazovna, takođe doprinosi upoznavanju sa socijalnim standardima, kao i razvoju raznih aspekata dječje ličnosti. Svaki roditelj koji nije svjestan navedenog propušta priliku da se njegovo dijete razvije do punog potencijala", ističe Čvorovićeva.

Književnica se u razgovoru za "Nezavisne" osvrnula i na temu tehnologije i njenoj ulozi u odrastanju današnje djece.

"Svaki roditelj je odgovoran za vaspitavanje i obrazovanje svog djeteta. Problemi nastaju kada roditelji bježe od odgovornosti i vaspitanje djeteta prepuštaju internetu, ulici ili bilo kojem trećem uticaju. Tehnologija nudi odlične mogućnosti za rast i obrazovanje, možete doći do informacija na bilo koju temu, učiti strane jezike, proširivati vidike, upoznavati druge kulture, cijeli svijet je udaljen na jedan klik od vas. Mnoge generacije prije nas nisu imale pristup tim informacijama i teško su dolazile do znanja. Treba na pravi način uživati u privilegiji koju nam to pruža, djecu treba nadgledati i usmjeravati u tom procesu jer oni sami nisu svjesni kuda ih sve jedan klik može odvesti", zaključuje književnica.

Nazivi i termini ostalih radionica

Sanja Ivanović će voditi radionice "Narodno blago" za djecu uzrasta od četiri do osam godina i "Čitajmo zajedno" za djecu uzrasta od devet do 14 godina.

"Istražujemo narodnu književnost i običaje, čitamo pjesme i bajke, rješavamo pitalice i zagonetke. Upoznajemo se sa srpskim predanjima i tradicijom", rečeno je iz Dječije biblioteke "Borik" o radionici "Narodno blago" koja će se održavati svakog ponedjeljka u oktobru od 19 do 20 časova, dok će radionica "Čitajmo zajedno" biti održavana u istom terminu.

"Razgovaraćemo o omiljenim naslovima i autorima, analizirati odabrana djela, predlagati nove naslove, takmičiti se", kratak je opis pomenute radionice.

Bibliotekarka Bojana Lučić, profesorica ruskog i srpskog jezika i književnosti, utorkom od 18 do 19 časova vodiće radionicu "Mali prirodnjaci" za djecu uzrasta od četiri do sedam godina, a od 19 do 20 časova radionicu "Put oko svijeta", koja je namijenjena za djecu uzrasta od sedam do 11 godina.

"Radionica je edukativnog i zabavnog karaktera, razvija znanje i maštu, upoznaje djecu sa tajnama prirode, životinja i biljaka", opis je radionice "Mali prirodnjaci". Radionica "Put oko svijeta" takođe je edukativnog i zabavnog karaktera, razvija strast ka putovanju, upoznaje djecu sa drugim kulturama i običajima.

Radionicu "Pitajte logopeda" vodiće Ivana Kostić, a riječ je o radionici informativnog tipa, namijenjenoj djeci koja imaju problema sa izgovaranjem određenih glasova, kao i njihovim roditeljima. Prvi termin je 21. oktobar, a od tada će se održavati subotom u 12 časova.