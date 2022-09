Aleksine posestrime vratile žensko pjesništvo na "Šantićeve večeri poezije"

MOSTAR - Poetsko-muzičko veče "Posestrime Aleksi" u sklopu 103. "Šantićevih večeri poezije" održano je sinoć u dvorištu mostarskog Instituta "Junuz Emre":

U programu su učestvovali autor i voditelj programa književnica Olga Bikar, pjesnikinja Hilal Karafan iz Istanbula, Elvira Kujović iz Njemačke, Milica Jeftimijević Lilić iz Beograd, Jovanka Stojčinović-Nikolić iz Doboja, Olgica Cice iz Trebinja, Zdravka Babić iz Bileće, profesori muzike Amra Dugalić i Radmila Pešut iz Mostara, te glumac Igor Gudelj iz Trebinja.

Takođe su nastupile i članice Mostarskih kiša Ivana Jurković i Darija Matijević.

Autor programa književnica Olga Bikar kazala je da je ovaj projekat koji nosi odavno u mislima oživio zahvaljujući SPKD "Prosvjeta" i SPKD "Gusle", ali i zahvaljujući i ženskom senzibilitetu.

"Pratim 'Šantićeve večeri' od osnivanja i mogu reći da mi je uvijek bilo u mislima da nije dovoljno bilo afirmisano žensko pjesničko stvaralaštvo. Tim naumom sam napravila ovaj program", rekla je Bikar dodajući da je veče učinjeno posebnim učešćem žena iz svih dijelova svijeta i to žena koje iza sebe imaju velike karijere.

Hilal Karafan rekla je da je srećna što je u Mostaru koji je prelijep grad i da je fascinirana što na jednom malom mjestu vidi toliko različitosti, što su u nekoliko stotina metara smještene i crkve i džamije. Ovo je prvi put da je Karafan u Mostaru, a prvi put se susreće i sa Šantićem te je poželjela da se Šantićeva djela prevedu i na turski kako bi ih lakše čitala i shvatila.

Pjesnikinja Milica Jeftimijević Lilić navela je da je ovo neobično veče jer su prvi put pjesnikinje žene prisutne.

"Mislim da je to dobra praksa jer je Šantić volio ljepotu i žene i ono što žena kao vrijednost jeste i želim da se tako i nastavi", objasnila je ona i dodala da je veče bila posebna i po tome što je internacionalna.

Pjesnikinja Elvira Kujović ispričala je da je čast biti u Mostaru i učestvovati na "Šantićevim večerima poezije".

"Opčinjena sam Starim gradom, arhitekturom i ljepotom. Raduje me što je most sagrađen i da narodi zajedno žive. Najvažnije od svega je u ovom gradu je to pomirenje", rekla je Kujovićeva.

Pjesnikinja Zdravka Babić pojasnila je da je presrećna, naročito zbog saznanja da se žensko pjesništvo vraća na Šantićeve večeri poezije.

Jovanka Stojčinović-Nikolić je po prvi put na "Šntićevim večerima poezije".

"Danas nas ovdje ima iz svih krajeva svijeta i došli smo da se ljubavlju prema Aleksi svi spojimo u jednu veliku ljubav. Ja bi poručila svima da gradimo mostove kojima će putovati samo ljubav", poručila je Stojčinović Nikolićeva.

Olgica Cice rekla je da dolazi iz Trebinja, Dučićevog grada i da donosi Mostarcima i Šantiću pozdrave Dučića.

Šantićeve večeri poezije se nastavljaju se 8. septembra kada će se u Vladičanskom dvoru sa početkom u 19 časova biti predstavljena Sabrana djela akademika Danila Marića. U programu učestvuju promotori: Safet Sarić i Zlatko Serdarević (Mostar), Ranko Pavlović (Banjaluka), Dragica Braunštan (Toronto), Dimitrije Janičić (Beograd), Ilija Šaula (Filadelfija). U muzičkom dijelu nastupiće Tijana Bašić i Marija Raspudić.