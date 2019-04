Antologija savremene balkanske poezije predstavljena u Fanu i Pesaru

FANO, PESARO - Antologija savremene balkanske poezije originalnog naziva Antologia di Poeti contemporanei dei Balcani, objavljena u izdanju prestižnog italijanskog izdavača "LietaColle - Como", čiji su autori Paolo Maria Rocco i Emir Sokolović, predstavljena je u dva italijanska grada Fanu i Pesaru.

Žitelji, odnosno čitaoci ovih gradova tako su imali priliku da prisustvuju predstavljanju prve antologije savremene poezije Balkana koja se pojavila u Italiji, po riječima priređivača, slijedeći najviše poetske standarde i zanemarijući aktuelni pjesnički mainstream.

"Antologija predstavlja autentične autore balkanskog prostora koji su italijanskoj kulturološkoj javnosti donijeli jednu novu percepciju unutar balkanskog poetskog spektra, koji, definitivno, nije zanemariv", kazao je za "Nezavisne" Emir Sokolović, ističući kako je u Fanu uvodničar bio znameniti italijanski pjesnik i slikar Vitaliano Angelini, koji je govorio o raznolikostima u versu, ali ujedno i o protkanosti među autorskim poetikama, koje čine izuzetnu homogenost unutar knjige.

U Pesaru, dodao je Sokolović, suorganizator promocije bila je nevladina organiuacija "Lutva", koja je poznata po mnogim volonterskim aktivnostima u BiH. "Stoga ne čudi da je promotor bio i Luca Palombi, koji je apostrofirao kako su umjetnost i njeni iskazi, uz sport, najbolji misionar svega dobrog što je vezano za čovjekovo biće", prenio je utiske Sokolović, koji je takođe govorio na ovim promocijama. On se osvrnuo na svoj metodološki pristup pri odabiru autora i fakt da mu je od velike pomoći bilo vođenje kluba "Plava paleta", tako da se u prethodnih sedam godina sretao s nastajućom poezijom Balkana.

"Trebalo je doći do reprezentativne antologije, one koju će svaki čitalac u tako znalačkoj kulturološkoj sceni odnjegovanoj na Kvazimodovom stihu i Croceove poetike poželjeti da ima na polici. Sagledavši ukoričenje, koje objedinjuje radove 18 pjesnika regiona na preko 300 stranica, i dosadašnji plasman knjige, sve ukazuje na to da smo na dobrom putu da se i ovaj prostor adekvatno poetski predstavi visokostrukturiranoj i zahtjevnoj italijanskoj književnoj publici", rekao je Sokolović, javno zahvalivši ambasadoru Italije u BiH Nicoli Minasiju za razumijevanje i generalno pokroviteljstvo za promocije.