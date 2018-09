Bećković u Hašanima: Rodna mjesta književnika veoma značajna

KRUPA NA UNI - Akademik Matija Bećković smatra da bi Hašani, rodno mjesto književnika Branka Ćopića, mogli biti jedno od najvažnijih mjesta u Republici Srpskoj.

Bećković je rekao da su rodna mjesta književnika veoma značajna i da bi trebalo napraviti mapu na kojoj bi bila obilježena.

"To su glavni gradovi Republike Srpske i njene kulture, to je temelj na kojem ona stoji. Ja sa bio u Smiljanu Nikole Tesle i danas kad sam dolazio do rodne kuće Branka Ćopića i ovaj kraj me podsjetio na to mjesto", rekao je on danas tokom prve posjete rodnom mjestu Branka Ćopića.

Bećković je naveo da je Ćopić prvi pisac kojeg je znao, a kasnije ga i upoznao.

"On je svojim primjerom olakšao život svojim zemljacima, ljudi koji se ovdje rađaju imaju na koga da se ugledaju", naglasio je Bećković.

Svetozar Ličina, predsjednik banjalučke Fondacije "Branko Ćopić", podsjetio je da je Ćopić prvi u srpsku književnost uveo Grmeč.

"Ćopić je bio jedinstven po stvaralačkom identitetu, bio je razapet između nade i razočarenja, a iza sebe je ostavi djelo moćno kao Grmeč", dodao je Ličina.

Načelnik opštine Krupa na Uni Mladen Kljajić rekao je da je u Hašanima u toku izgradnja replike rodne kuće Branka Ćopića, za šta je 26.000 evra obezbijedila Vlada Azerbejdžana.

"Osim toga, izgrađen je mlin djeda Triše, a sredstva u iznosu od 25.000 KM obezbijeđena su iz kabineta predsjednika Republike Srpske", naveo je Kljajić.

Direktor Osnovne škole "Branko Ćopić" iz Donjeg Dubovika, administrativnog centra opštine Krupa na Uni Dragana Todić rekla je da je posjeta akademika Bećkovića velika čast.

Todićeva očekuje da će projekat "Bašta sljezove boje" imati podršku i donatore.

Akademik Bećković danas je posjetio mjesto gdje je u toku izgradnja replike rodne kuće Branka Ćopića, a zatim mu je u spomen-školi u Hašanima predstavljen projekat Spomen-područje "Bašta sljezove boje" na površini od 38 hektara, koji bi, osim kulturnih, trebalo bi da ima i privredne sadržaje.

Ovoj prezentaciji koju su organizovali Fondacija "Branko Ćopić", opština Krupa na Uni i Osnovna škola "Branko Ćopić" prisustvovali su i načelnici opština Kostajnica, Novi Grad i Oštra Luka.

Danas je u ime manifestacije "Književni susreti na Kozari" Mladenko Sadžak predstavio knjigu "Ćopić" iz Biblioteke "Književni susreti na Kozari".

On je rekao da će u ediciji "Ovjenčani" biti objavljene knjige posvećene piscima dobitnicima nagrade "Skender Kulenović", a prvu nagradu dobio je upravo Ćopić.