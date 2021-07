Bez Sajma knjiga i ove godine

Udruženje izdavača i knjižara Srbije, Udruženje profesionalnih izdavača Srbije i samostalni izdavači saglasili su se da Međunarodni beogradski sajam knjiga ne bi trebalo da bude održan od 11. do 19. septembra.

Predstavnici ovih udruženja su saglasni da učešće na ovogodišnjem Sajmu knjiga nije prihvatljivo i pozivali su Odbor Beogradskog sajma knjiga da, uz podršku Gradske uprave i Ministarstva kulture, odloži održavanje Sajma knjiga do standardnog oktobarskog termina sljedeće godine, navodi se u saopštenju.

- Smatramo da je Beogradski sajam knjiga veoma važna manifestacija i da se tradicija mora poštovati, ali smo svjesni činjenice da će ovako organizovana sajamska manifestacija proizvesti mnogo problema i izvjesno neće biti od očekivane koristi ni organizatoru, ni učesnicima niti posjetiocima - piše u saopštenju.

Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković uputila je pismo direktorki Beogradskog sajma Danki Selić i podržala prijedloge ovih udruženja. Gojkovićeva je u pismu pozvala da Beogradski sajam sagleda prijedlog izdavača i razmotri odluku da se ovaj Međunarodni beogradski sajam knjiga održi od 11. do 19. septembra.

Imajući u vidu argumente izdavača da produkcija knjiga do termina planiranog održavanja neće biti pripremljena u skladu sa godišnjim planom i da to može dovesti do situacije da ne bude dovoljno novih naslova, ministarka je istakla da je potrebno ovu činjenicu uzeti u obzir.