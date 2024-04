Biblioteka u Nevesinju nagradila čitaoce i priredila veče posvećeno srpskom jeziku i pismu

NEVESINJE - Povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava Narodna biblioteka Nevesinje priredila je sinoć predavanje “Sačuvajmo ćirilicu i srpski jezik”.

O srpskom jeziku i ćirilici kao temelju nacionalnog i kulturnog identiteta srpskog naroda i o njihovom očuvanju govorili su profesori sa Filološkog fakulteta iz Banjaluke - Ranko Popović i Duško Pevulja.

Sala Kulturnog centra bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a domaćin ove izuzetne večeri bila je bibliotekar Ljilja Ivezić.

U svom izlaganju prof. dr Ranko Popović rekao je da je briga za ugroženost srpskog jezika i ćiriličnog pisma u suštini naša stvar.

“Niko srpski jezik ne ugrožava osim nas i niko ga neće sačuvati osim nas”, naglasio je Popović.

On je istakao da, ne samo srpski jezik, nego jezik uopšte kao fenomen, kao nedomisliva tajna jeste nešto o čemu mi suštinski ne razmišljamo, mehanički i automatski koristimo svaki dan, a zapravo bi trebalo da ga osjećamo kao veliko čudo i veliku tajnu i veliki dar.

“Davno je rekao jedan veliki filozof da mi mislimo da upravljamo jezikom, a zapravo jezik je mnogo stariji od nas i on upravlja nama. I ne pamtimo mi, već pamti jezik, ali će pamtiti samo tada kad brinemo o njemu i kad mu damo svo svoje povjerenje”, istakao je Popović, prenosi Radio Nevesinje.

U svom izlaganju prof. dr Duško Pevulja istakao je da je ova godina i jubilarna godina Vuka Karadžića jer se navršava 210 godina od objavljivanja njegove prve knjige “Mala prostonarodna slavenoserbska pjesnarica” u Beču 1814. kao i 160 godina od njegovog upokojenja.

“Kad danas kažemo srpski jezik, ja insistiram da se naglasi da je riječ o Vukovskom srpskom jeziku upravo zato što je granice i identitet tog jezika odredio Vuk Stefanović Karadžić u svom skoro poluvijekovnom radu”, rekao je Pevulja.

On je naglasio da gotovo dva vijeka srpski jezik nije mijenjao svoju suštinu, a to što su ga prihvatali drugi narodi, mijenjali njegovo ime, a time i identitet on je i dalje ostao srpski jezik. Pevulja je dodao da je to i danas ključni problem srpskog jezika, srpske nauke, srpske nacionalne filologije i srpskoga naroda.

“Srpski jezik ne treba braniti, srpski jezik treba odbraniti istinom o njemu, a ta istina je u rukama srpskih filologa, naučne istine i ona je najvažnija identitetska tapija srpskoga naroda”, zaključio je Pevulja.

Povodom svjetskog dana knjige Narodna biblioteka Nevesinje nagradila je najvjernije čitaoce prigodnim poklonima.

