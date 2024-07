Book zona: Promocije knjiga i druženje sa autorima i na desetom "OK festu"

Deseto izdanje "Nektar OK Festa" na Tjentištu koje će se održati od 19. do 21. jula, kako je saoPšteno, donosi još zanimljivih sadržaja - ljubitelji pisane riječi, imaće priliku da i ove godine prisustvuju promociji knjiga i druženju sa autorima u OK Book zoni.

"U subotu, 20. jula na Tjentištu biće održana promocija knjiga Josipa Dujmovića, novinara, muzičkog publiciste, uredinka i organizatora događaja. Profesionalnim novinarstvom autor se bavio do kraja osamdesetih godina prošlog vijeka u gradskim novinama, potom kao urednik revijalno-zabavnog programa Radio Zenice te dopisnik 'Džuboksa'. U tom razdoblju organizovao je godišnje stadionske 'Rođendanske rock koncerte Radio Zenice' na kojima je nastupilo stotinjak najpopularnijih bendova tadašnje države", javljaju iz "OK Festa".

Kako su javili dalje, godine 2002. osnivač je i glavni producent godišnje BiH muzičke nagrade "Davorin", u okviru koje su iste godine priređeni prvi domaći tribute koncerti u regionu i posvećeni su bili opusu Indexa, a 2006. i koncert "Indexi i prijatelji" izveden uz live prenos sa svim živućim članovima grupe i nizom znamenitih vokalnih solista (Dado Topić, Aki, Tifa, Bebek, Predin i drugi).

"Od 2007. godine, kao kreator i glavni urednik, vodi portal Glas.ba, urbani regionalni magazin za muziku, kulturu i zabavu. Osnivač je i udruženja 'Zona muzike' koje realizuje međunarodni festival muzičkog dokumentarnog filma 'dokuMfest'. Na Tjentištu će u okviru OK Book zone promovisati svoja izdanja: 'U inat godinama', knjiga panoramskog uvida u najznačajnije periode, obogaćena iskazima aktera i ljudi vezanih za Indexe, te '1001 najluđi svjetski i ex-Yu rock biser', zbirku najzanimljivijih i najvažnijih kratkih anegdota, rekorda, bizarnosti i kontroverzi iz svijeta muzike", saopštavaju organizatori "OK festa".

Nedjelja, 21. juli OK Book zona, saopšteno je u nastavku, rezervisana je za promociju zbirke pjesama "Terca na tišinu", autora Sanina Karamehmedovića, inače poznatog kao autora i osnivača dubrovačkog benda "Silente".

"Sančo, kako ga znaju fanovi, na muzičkoj sceni je prisutan od 2012. kada je objavljen prvi album 'Silentea'. Nakon godina oklijevanja objavljuje vlastitu zbirku pjesama. Uz već komponovane pjesme iz repertoara 'Silentea' po izboru autora, u 'Terci na tišinu' nalaze se i nekomponovne pjesme kojima je ovo premijerno objavljivanje. Pjesme prate i lični komentari autora, ali i priče o bendu sa kojim je višestruki dobitnik muzičkih, kulturnih i umjetničkih priznanja", navedeno je u saopštenju.

Deseto izdanje "Nektar OK festa" donosi brojne sadržaje i vrhunski program tokom tri festivalska dana na Tjentištu.

"Za najvjerniju festivalsku publiku, OK kampere, najbolja zabava počinje dan ranije, u četvrtak 18. jula od 12 časova, kada otvaramo festivalski kamp. Sve informacije o aktulenoj ponudi i festivalskim paketima dostupne su na zvaničnoj stranici festivala www.okfest.net/#booking ", zaključili su organizatori.

