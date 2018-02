Boris Maksimović za "Nezavisne": "Talas" i "Politikin zabavnik" dijele ključne vrijednosti

BANJALUKA - Uredništvo časopisa "Talas", koje je u vikendu iza nas pokrenulo crowdfunding kampanju za prikupljanje dodatnih sredstava za štampu, u roku od dva dana već je uspjelo da sakupi 51 odsto potrebnog iznosa. Sudeći prema ovim rezultatima, do 23. februara, do kada će trajati kampanja, trenutne finansijske poteškoće "Talasa" biće otklonjene.

Kako je kazao Boris Maksimović, glavni i odgovorni urednik "Talasa", godišnji troškovi štampanja ovog časopisa iznose oko 9.000 KM.

Za ovu godinu Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbijedilo je podršku "Talasu" od 4.000 KM, što je časopisu, po riječima uredništva, ogroman vjetar u leđa.

"Vjerujemo da ćemo tokom godine obezbijediti 2.000 KM od oglašavanja, a od vas tražimo da nam pomognete da sakupimo tu razliku od 3.000 KM koja nam je potrebna da pokrijemo štampu na godišnjem nivou kako bismo mogli da se što više posvetimo stvaranju najboljeg mogućeg sadržaja i kako bismo položili čvrste temelje za brojeve od devet do dvanaest", glasi kampanja "Talasa", koji je sa pet objavljenih brojeva dosad donio mnoštvo prikaza i dokazao da je čitalačka publika kod nas i te kako gladna kvalitetanog sadržaja iz oblasti kulture.

Kakve su naredne ambicije časopisa, te koliko su zadovoljni ostvarenim, Maksimović je pričao za "Nezavisne".

"Nisam ni razmišljao o petom broju kad smo objavljivali prvi, jednostavno nisam stizao, jer je bilo toliko posla oko svega toga, ali nismo mislili ni da izdamo samo par brojeva pa da se gasimo, jer je ipak ovo jedan veliki projekat", kaže Maksimović, ne krijući kakve vrijednosti za sebe želi časopis "Talas". Kad razmišlja o reputaciji, dodaje on, na pamet mu pada "Politikin zabavnik".

"To je časopis okrenut svima, za sve od 7 do 107 godina, ne dijeli svoje čitaoce prema polu, uzrastu ili finansijskom položaju, objavljuje dobre i inspirativne tekstove iz kojih možeš dosta toga da saznaš i ima dugu tradiciju. Ima mnogo toga što nas razlikuje od 'Zabavnikaš, od formata, preko koncepcije i dužine tekstova pa do tiraža i distribucije, ali mogu slobodno reći da dijelimo te ključne vrijednosti", govori Maksimović, otkrivajući da će tema narednog šestog broja "Talasa" biti zanati.

Pisaće o ljudima, otkriva Maksimović, koji su revitalizovali neke stare zanate ili su se jednostavno svojom kreativnošću i znanjem izdvojili u nekom zanatu kojim se bave svi.

"Tu temu istražujemo iz najrazličitijih mogućih uglova, pa će jedan od tekstova biti i o jednoj zanatskoj pivari, a kao i uvijek biće tekstova o stvaraocima i stvaranju nevezanih za tu jednu konkretnu temu", najavljuje urednik "Talasa".