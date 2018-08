Budi najzad iskren prema sebi ili test koji će vam promeniti život

Hvala što volite da čitate moje kolumne, ali hajde da odemo korak dalje...

Hajde da vam ovo moje pisanije pomogne da budete brutalno iskreni prema sebi, pre svega da biste najzad saznali ko ste, a samim tim šta u životu radite iz kojih pobuda.

Da se razumemo, na kraju, ma odakle krenuli, naši postupci imaju dva različita poticaja, da li nešto radite iz straha ili ljubavi?

Znam, reći ćete da sve radite iz ljubavi, ali hajde da se dogovorimo da rezultate ovog testa ne pokažete nikome osim sebi, ali uslov je da ne lažete sami sebe, da biste najzad prvi put u životu saznali zašto nešto radite.

Test možete proširiti i na oblasti koje nisam obuhvatila, ali bazično ista stvar je u pitanju, da prvi put brutalno iskreno priznate sebi zašto nešto radite, govorite, ne radite i posle će sve biti drugačije. Bolje.

Krenimo od vere, ma u šta da verujete, da li je to vaše opredeljenje jer ste uplašeni da ćete goreti u paklu ako odustanete od bliskog kulturološko-religioznog obrasca ili zaista osećate ljubav prema Bogu koju iskazujete kroz taj modus obreda? Zatim partner, da li ste sa njim jer se plašite da nećete naći boljeg ili ga zaista toliko volite da boljeg ne želite, jer boljeg nema za vas? Ili ako nemate partnera da li ste u histeriji da ćete zauvek ostati sami pa ste spremni na kompromise?

Onda posao, da li ludo volite posao koji radite ili ga radite iz straha za egzistenciju, da drugi nećete naći ili je to kompromis dok se ne desi nešto bolje?

Onda ljudi oko vas, da li se ponašate kako se ponašate i mislite šta mislite jer to vaše biće zaista tako oseća ili to radite iz straha da ih ne razočarate i da ne budete ekskomunicirani?

Ovo prosto pitanje možete postaviti sebi svaki put kad bilo šta odlučite da uradite ili ne uradite, odlazak na put, rođendan, svadbu, sahranu, sastanak, šta obući, šta reći, šta prećutati... Da li stvarno volite da jedete hranu koju jedete ili je jedete iz straha da ćete biti bolesni ili debeli? Da li vežbate u teretani jer volite ili iz straha da će vas telo izdati. Da li studirate zaista iz ljubavi, želje koja ispunjava vaše celo biće ili to radite iz straha koji ima različita lica, nekad se javlja u obliku glasa razuma, drugi put kao odgovornost, treći put kao želja da ne povredite druge, četvrti put kao kompromis, peti put kao nešto što ste nasledili, kao nužna žrtva i tako unedogled.

Strah ima hiljadu lica, a ljubav samo jedno.

Odvojite danas pet minuta za sebe i priznajte sebi u tišini, da niko ne čuje, i to bez posledica, ono o čemu ste odbijali da razmišljate - da li nešto radite iz ljubavi ili iz straha, onda saberite vaše strahove i ljubavi i znaćete gde ste. Koliko ste zaista slobodna osoba koja živi ono što joj srce govori, a koliko ste biće koje živi tuđe nametnute programe od porodičnih, ekonomskih, religioznih, socijalnih, emotivnih, seksualnih, estetskih stereotipa... Niko ne mora saznati - dovoljno je da budemo pošteni samo prema sebi. Nije lako, znam, nije nikome od nas lako jer nikoga tako dobro ne lažemo kao sami sebe i Boga u nadi da ćemo ispuniti očekivanja svih onih koje volimo i onih kojih se plašimo i zato zaboravite na desetak minuta sve ostalo, sedite sa sobom i priznajte sebi ono što mnogi ne priznaju sebi nikada, ni do smrti, a možda ni posle. Neće vas niko osuditi ni odati, ni što vam je nešto glupo, ni dosadno, a vi to praktikujete iz straha. Svako radi najbolje što može u ovom životu, ali često ne radi to on, nego programi straha koji su mu do sedme godine ubačeni kao softver - zato je danas taj dan kada možete prvi put da odvojite svoje srce od programa straha koje mnogi suptilno proturaju kao programe zdravog razuma, pristojnosti, kompromisa, očekivanja... E, pa dosta, jedna od pet osoba koja čita ovaj tekst biće dovoljno hrabra da prizna sebi istinu i kroz tu istinu odvojiće sebe od programa straha koje su joj ubacili oni koji su takođe programirani strahom, a sve u ime racija i viših ideala, pragmatizma, pristojnosti - budite ta osoba. Nije stvar u tome da se nasilno menjate prema tuđim programima i verovanjima, ovim testom shvatićete ko ste, šta volite, a šta ne, a paradoksalno, najveća promena u čoveku nastaje onda kada shvati da ne treba da se menja, već samo da ukloni programe straha koje su mu programirali. Neka to bude ovaj dan jer hrabrost i iskrenost otvaraju kapije svesti brže od bilo čega drugog. I da, ne morate sve ni promeniti, sama svest da nešto radite iz straha će vas već dovoljno osloboditi od samog straha, ali i uverenja da ste to vi.