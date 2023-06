Budućnost kinematografije RS na pomolu: U četvrtak premijera četiri domaća filma

BANJALUKA - Filmovi "Guguto Memeto" reditelja Branislava Stošića i producenta Đorđa Ćirića, "Očevina" reditelja Stefana Tomića i producentkinje Ivone Bijelić, "Kad zaboraviš juli" rediteljke Sare Radusinović i producentkinje Mirjane Gudelj i "Dom kulture" reditelja Vuka Pijetlovića i producentkinje Ivone Bijelić biće premijerno prikazani u bioskopu "Delta" u četvrtak, 29. juna, sa početkom u 20 časova. Riječ je o prvim filmovima realizovanim uz podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske.

Anja Ilić, v.d. direktora pomenutog centra, ovom prilikom kazala je da se radi o završnim studentskim filmovima studenata banjalučke Akademije umjetnosti u kojima su u velikoj većini angažovani ovdašnji filmski radnici.

"Jako sam ponosna na ovaj događaj. Ovo je možda i centralni događaj ove godine što se tiče Audio-vizuelnog centra. Iskoristiću priliku da javno čestitam svim autorima filmova na izuzetnom uspjehu. Pogledala sam sva četiri filma i vjerujem da će publika 29. juna da uživa i da pogleda šta to naši mladi reditelji i autori rade i kako razmišljaju. Ujedno, to će biti prilika da vidimo kako je Audio-vizuelni centar Republike Srpske odgovorio na zadatak", istakla je Ilićeva u petak na konferenciji za novinare Audio-vizuelnog centra, istakavši da je isti osnovan 2021. godine i da tek ove godine radi u punom kapacitetu.

Cantar, na čijem je čelu Anja Ilić, prošle godine u septembru stekao je pravo i mogućnost da raspusuje konkurse i, po njenim riječima, u okviru 15 konkursa stiglo je 86 prijava, a podržano je 39 projekata.

"U ove projekte uloženo je ukupno milion i po konvertibilnih maraka. To su sve filmovi i projekti u razvoju. Razvoj scenarija, razvoj projekata, zatim manjinske koprodukcije i organizacija filmskih festivala. Ove godine Centar je krajem marta objavio kalendar konkursa i ima ih ukupno 28. Sredina je godine, do sada smo uspješno sproveli sve, a nadamo se da će tako biti i do kraja godine", otkrila je Ilićeva, uz zadovoljstvo što je bio veliki odziv na konkurse. Ilićeva je dodala da je Audio-vizuelni centar ponosan na mlade filmske radnike jer su oni, kako je zaključila, budućnost kinematografije Republike Srpske. O filmu "Guguto Mometo" i podršci mladim autorima pričao je producent Đorđe Ćirić.

"Prije svega želim da zahvalim Audio-vizuelnom centru koji je podržao naše projekte u početku i pomogao realizaciju filmova na kraju. Mislim da su ovi konkursi jako bitni za kinematografiju u Republici Srpskoj jer bez njih nije moguće napraviti film. Mi smo prošli na konkusu za završni, odnosno diplomski film koji je režirao Branislav Stošić. Sam proces produkcije bio je izazovan. Filmom 'Guguto Mometo' se okrećemo dječjoj publici. Mislim da su teme koje su ovdje obrađivane postale učestale i mi smo iskočili iz šablona, tako da su nam djeca ciljna grupa", rekao je Ćirić, uz nadu da će ovaj film, kao i ostali, opravdati povjerenje Audio-vizuelnog centra i imati bogat festivalski život.

Reditelj Branislav Stošić dodao je tek da je film "Guguto Mometo" izmišljena, bajkovita priča koja se događa u selu na rubu razuma.

Producentkinja Ivona Bijelić kazala je da je film "Dom kulture" priča o istinitom događaju čije je mjesto radnje Derventa, a vrijeme 1992. godina, dok je reditelj Stefan Tomić kazao da je film "Očevina" intimna priča o dva lika u postratnom periodu i traumama koje ti likovi nose sa sobom.