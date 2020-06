David Štrbac, buntovnik u svim sistemima

BANJALUKA - David Štrbac iz literature Petra Kočića u strip Mire Mlađenovića preselio se sada već daleke 1973. godine. Tada je ovaj doajen banjalučke strip-scene u "Glasu" objavio prvi kaiš "Davida Štrpca", satiričnog stripa koji će u pomenutim novinama, sa određenim prekidima, biti objavljivan sve do 2007. godine, odnosno do Mlađenovićeve smrti.

Davidov jazavac iz 1973. godine napraviće štetu u novoosnovanom društvu vegetarijanaca u Banjaluci, a Mlađenović će Kočićeve junake godinama, pa i decenijama kasnije provoditi kroz novo doba, koje je, kao u vrijeme pisca sa Zmijanja, takođe bilo podložno satiri.

Sve te situacije, odnosno kaiševi objavljivani u banjalučkom "Glasu" sabrani su u knjizi "David i ja" Mire Mlađenovića, koju je prošle godine objavila "Deveta dimenzija". Ovo kapitalno djelo, od izuzetne važnosti za ovdašnju kulturu, izazvalo je veliku zainteresovanost regionalne strip-publike, ali ne i medija, što nije nužno medijska, nego i krivica prezentovanja izdanja.

Da bi ispravila učinjenu nepravdu prema pomenutom izdanju, redakcija "Nezavisnih" donosi nekoliko osnovnih informacija o knjizi, kao i zapažanja Gorana Dujakovića, Zdravka Kneževića i Rade Dimitrijevića, koji su autori predgovora, odnosno pogovora knjige.

Na preko 200 crno-bijelih stranica, pored satiričnog stripa "David Štrbac" objavljeni su i kaiševi Mlađenovićevog stripa "Biberče", reklamni strip-kaiševi "Privredna banka", te blok u kom su strip-crtači Milorad Vicanović Maza, Zdravko Jandrić, Milan Mladić, Srđan Salat, Borislav Maljenović, Jovan Bratić i Predrag Ikonić svojim radovima dali omaž Mlađenoviću.

"Kada je ranih sedamdesetih godina prošlog vijeka objavio prvi kaiš svog najpoznatijeg i najdugovječnijeg strip-junaka 'Davida Štrbca' na stranicama 'Glasa', Mlađenović nije bio i prvi koji će to uraditi u Banjaluci. Tradicija novinarskog stripa u ovom gradu seže do daleke 1955. godine, kada Nenad Radanović objavljuje prvi 'domaći' strip u 'Banjalučkim novinama'. Ali za razliku od njega i nekih drugih autora narednih godina, čiji stripovi će samo nakratko da bljesnu, više kao egzotična ilustrativna pojava na stranicama tadašnjeg 'Glasa', Mlađenović će svoj strip u startu jasno utemeljiti", zapisao je Dujaković. On je naveo da "David Štrbac" Mire Mlađenovića ima svevremensku dimenziju.

"Ta svevremenska dimenzija nije ograničena ideologijama i političkim sistemima - u početku njegovog postojanja, to su socijalističko samoupravljanje i klasni problemi, a u završnici, tranzicija i neoliberalni kapitalizam. Bilo na početku ili kraju, 'David Štrbac' će se ipak primarno baviti problemima 'malog čovjeka' koji je uvijek prvi na udaru devijacija, ma koje društveno uređenje ili sistem bio", primijetio je Dujaković. Nadovezujući se na Dujakovićevu misao, slučajno ili namjerno, Zdravko Knežević podsjeća da nije u svim vremenima ista količina hrabrosti bila potrebna za prikazivanja devijacija u društvu.

"Naš narodni tribun Petar Kočić je omalenog i krhkog Davida Štrpca, prostog, ali u svakom smislu zrelog i zdravog, suprotstavio cijeloj jednoj carevini. David je izašao kao pobjednik, jer je ta carevina ovdje bila 'ukopator', a svi mi vrlo dobro znamo kako takve carevine ovdje prolaze. Da sam ja bio na mjestu Mire Mlađenovića, u najmanju ruku ne bih imao hrabrosti Davida Štrpca postaviti kao kritičara negativnosti u društvu, a samim tim i protiv komunističkog poretka. Na svu sreću Miro nije mislio tako", riječi su Zdravka Kneževića.

Poput Kneževića, pisac Rado Dimitrijević u pogovoru knjige Mlađenovića vidi kao čovjeka koji je podsticao ljude da misle svojom glavom, da imaju kriterijume, te da snose svoj dio odgovornosti, vjerujući da samo tako mogu sačuvati svoju slobodu i ljudsku dimenziju.