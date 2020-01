Deset najboljih klasičnih božićnih knjiga za svačiji ukus

Ušli smo u braznično vrijeme, mnogima najdraže doba u godini koje vezujemo uz porodične tradicije, uživanje u prazničnom stolu, blještavilo ukrasa, ali i brojna djela dobrote.

Mnogima to vrijeme uključuje i uživanje u najdražim božićnim bajkama koje su čitali kao djeca, ali i otkrivanje nešto "ozbiljnije literature". Zato u nastavku donosimo neke od najboljih knjiga božićne i zimske tematike za baš svačiji ukus, kako za djecu, tako i za odrasle, čak i za one koji vole kriminalističke romane.

Charles Dickens "Božićna priča"

Dickensova "Božićna priča" ili u nekim prevodima "Božićna pjesma" mnogima je prva asocijacija na Božić koja nam vraća vjeru u dobrotu i mogućnost promjene. Dickens ju je napisao u decembru 1843. kako bi otplatio dugove, no nije ni mogao zamisliti da će upravo njegovo djelo postati jedan od najboljih božićnih klasika svih vremena.

Radnja prati starog, bogatog i pohlepnog Scroogea koji živi jedino za zgrtanje još većeg bogatstva. Kada ga nećak koji radi za njega upita može li dobiti slobodan dan na Božić, Scrooge mu ispunjava želju uz uslov da mu to bude neplaćeno. Međutim, na Badnje veče Scrooga posjećuju duhovi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Potresen slikom svog sprovoda kojem se svi vesele, Scrooge se počinje mijenjati te Božić proslavi sa svojim najmilijima.

Upravo je ova fabula inspirisala nastanak brojnih animiranih i igranih filmova te pozorišnih predstava.

T. A. Hoffman "Krcko Oraščić i kralj miševa"

Božić ne bi bio Božić bez Oraščića. Na temelju ove knjige je nastao jedan od najslavnijih baleta svih vremena Petera Iliča Čajkovskog.

Hofman je radnju svoje priče smjestio na Badnjak u dom malenih Clare i Fritza koji s oduševljenjem primaju poklone svog kuma mađioničara i lutkara Drosselmeyera. Iako im je poklonio i skupocjene lutke koje "same plešu", Clari pažnju privlači drveni orašar u obliku čovječuljka. Fritz namjerno slomi igračku, no kada svi zaspu Clara se vraća u salon kako bi ga pogledala i tada nastaje čarolija…

Chris van Allsburg "Polarni ekspres"

Pomalo nalik Harryju Potteru (sceni s vozom i odlaskom u Hogwarts) s jakim božićnim nabojem je priča o vozu koji na Badnju veče djevojčice i dječake vozi prema Sjevernom polu. Sva djeca imaju samo jednu želju, a to je upoznati Djeda Mraza. Putovanje je puno dogodovština, a kako se voz približava domu Djeda Mraza, uzbuđenje među djecom sve je veće. Djed glavnog junaka bira kao onog koji će primiti prvi poklon, a iako može izabrati bilo što na svijetu, on odabire zvono koje je nosio Djedov sob. Dobiva željeni poklon i stavlja ga u džep, no na povratku kući izgubio je zvono…

Knjiga je dobila i svoju verziju animiranog filma koji je nagrađen Zlatnim globusom, Grammyjem za najbolju muziku i nominacijama za Oscara.

Louise May Alcott "Male žene"

Radnja ovog bezvremenskog romana za sve generacije, koji je The Guardian proglasio najvažnijom "ženskom knjigom svih vremena", otpočinje upravo tokom priprema za Božić. Upoznajemo četiri sestre Meg, Jo, Amy i Beth March koje su u najosjetljivijim godinama ostale živjeti same s majkom Marmee, moralnim stubom porodice, dok je njihov otac otišao dati svoj doprinos američkom Građanskom ratu. Upravo zato i Božić dočekuju same i s manje materijalnog bogatstva nego ikada prije, no čak i u tim situacijama pokazuju koliko im je stalo do drugih pa oduzimaju od svojih usta kako bi dale onima koji imaju još manje.

Iako potpuno različitih karaktera, ove sestre pokazuju da za sretan život nije nužno veliko materijalno bogatstvo, već dobro srce i čista duša, a u tome nam svima mogu poslužiti kao primjer.

Knjiga je takođe doživjela brojne adaptacije te čak postoji animirana verzija koja je usmjerena isključivo na Božić.

R. R. Tolkien "Pisma Djeda Mraza"

Iako Tolikena instinktivno vežemo uz "Hobita" i "Gospodara prstenova", možda će vas iznenaditi da je bio izuzetno vješt i u pisanju sasvim drugačije tematike. Tokom dvadeset godina u Tolikenov je dom svakog Božića stizalo pismo Djeda Mraza kao odgovor na želje njegove djece. Pisao ih je sam Tolkien, a nakon njegove smrti sve ih je sabrala i objavila njegova porodica.

Što se događa kada nestane polarna svjetlost, kada goblini pokušavaju izbušiti tunele kako bi ukrali poklone, kada sobovi izgube poklone i još mnoge druge dogodovštine, možete saznati u ovoj iznimnoj zbirci koja sadrži i originalne Tolkienove ilustracije. Prema mom mišljenju, ovo je idealan poklon za sve generacije, kako za ljubitelje Tolkiena, tako i za one najmlađe.

Hans Christian Andersen "Djevojčica sa šibicama"

Andersen, kralj bajki, napisao je mnogo knjiga koje su obilježila djetinjstvo. Iako nimalo praznične atmosfere poput većine dječjih knjiga na ovoj listi, ova knjiga obuhvata suštinu onog što bi Božić trebao biti.

Siromašna djevojčica prisiljena je prodavati šibice na velikoj hladnoći kako bi strogom ocu koji je samo iskorištava donijela novac. Međutim, prodaja ne ide najbolje, a djevojčica pali posljednje šibice koje ima kako bi se ugrijala. Kako pali šibice, tako joj se prikazuju događaji o kojima je uvijek maštala. Sanjala je o ukusnoj hrani i toploj odjeći, no kada bi joj se činilo da gotovo može dohvatiti hranu, šibica bi se uvijek ugasila. Kada je zapalila svoju posljednju šibicu, ukazala joj se voljena pokojna baka koja ju je odvela s ovoga svijeta na neko bolje mjesto.

Dok uživate u prazničnim delicijama sa svojom porodicom, sjetite se da nisu svi te sreće. Dok neki moraju čak i pohoditi javne kuhinje, drugi su upravo u to doba usamljeniji nego ikada. Napravite dobro djelo i posvetite svoje vrijeme tim ljudima. Božić nisu samo blještavilo lampica, obilje na stolu i pokloni, kao što kaže i Anderesen.

Agatha Christie "Božić Hercuela Poirota"

Nismo zaboravili na one koji ne vole klasične božićne knjige, ali su možda veliki ljubitelji kriminalističkih romana. U tom slučaju nema boljeg odabira od talentovanog i neobičnog detektiva Poirota koji se uvijek nekako nađe u neobičnim situacijama koje zahtijevaju njegovu intervenciju.

Tako je bilo i jedne godine na Božić kada ga je na večeru pozvao gospodin Lee, patrijarh, tiranin i nimalo ugodan čovjek koji se obogatio dijamantima iz Južne Afrike. Tokom svih godina braka bio je nevjeran supruzi, koja je itekako svjesna svega toga, a to je rezultiralo i s nekoliko vanbračne djece. Međutim, ove godine Lee odlučuje okupiti cijelu svoju porodicu, ali božićna večera ne završava onako kako je mislio. Štaviše, prerezan mu je grkljan, a Poirot kreće u potragu za ubicom.

Boris Pasternak "Doktor Živago"

Jednako tako netipično božićni roman, ali veliki klasik koji će vas najbolje uvesti u snježne krajolike kakvima bi nalik uskoro trebali postati i naši, svakako je "Dr. Živago", mnogima poznat i iz filmske verzije u kojoj ga je utjelovio Omar Sharif.

Riječ je o vrlo opširnom ruskom klasiku koji prati protagonista dr. Jurija Živaga, zaljubljivog, dobroćudnog, starih manira koje se ne uklapaju u revoluciju na čijem se pragu nalazi Rusija. Iako radi kao doktor, istovremeno je i vrlo romantičan pjesnik koji je rastrgan između osjećaja prema Lari i supruzi Tanji.

S aspekta praznične atmosfere posebno su zanimljivi izuzetni, gotovo lirski opisi nepregledne ruske zimske čarolije, kao i božićno slavlje kojem Jurij prisustvuje u trećem dijelu knjige. Iako sama zabava ne završava nimalo praznično, u opisima koji tome prethode možemo mnogo naučiti o ruskim božićnim običajima. Poznajete li velikog ljubitelja ruskih klasika, ovo je idealan božićni poklon za njega.

Beatrix Potter "Krojač iz Gloucestera"

Petar Zecimir, zec Benjamin, Flopsi, Samuel Brk, patka Jasmina, mačak Simpkin i, dakako, krojač iz Gloucestera, neki su od najpoznatijih likova jedne od najcjenjenijih britanskih književnica za djecu, Beatrix Potter. Iako su njene priče nastajale tokom prve polovine 19. vijeka, ni danas nisu ništa manje popularne, a za čitanje u ovom periodu najbolja je priča "Krojač iz Gloucestera" koja je postala svojevrsni božićni klasik, takođe adaptiran i za male ekrane.

Siromašni krojač iz Gloucestera jedva spaja kraj s krajem, no kada dobije priliku napraviti svadbeno odijelo za gradonačelnika koje će nositi upravo na božićno jutro, daje sve od sebe kako bi izvršio zadatak. Pomaže mu mačak Simpkin koji umjesto njega odlazi u nabavku namirnica i materijala kako bi se krojač mogao posvetiti samo radu. U trenutku kada Simpkina nema, krojač primjećuje zarobljenog miša kojeg je Simpkin sakrio i oslobađa ga. Za koji dan krojač se razboli i nije u stanju završiti odijelo, no zato taj posao noću obavlja maleni miš kao izraz svoje velike zahvalnosti prema krojaču.

Valentine Davies "Čudo u 34. ulici"

Posljednje, ali ništa manje važno tu je Daviesovo "Čudo u 34. ulici" koje je prvotno napisao kao podlogu za scenario za film davne 1947. godine reditelja Georgea Seatona, a tek potom tekst prilagodio i za knjigu kako bi bila objavljena paralelno s dolaskom filma u kina. Film je ovjenčan Oscarom te je do danas doživio nekoliko raznih novih adaptacija.

Radnja prati djevojčicu Susan koja ne vjeruje u Djeda Mraza, njenu majku zbog koje Susan koja je i razlog Susanine nepovjerljivosti te njihovog komšije. No, čini se da Djed Mraz itekako postoji te je upravo u misiji spajanja Susanine mame i njihovog komšije. Postoji li ipak čudo, je li moguće ostvariti svoje skrivene želje i kakvu ulogu u svemu tome ima Božić, saznajte u ovom klasiku za sve generacije.

