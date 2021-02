Disova kuća pred urušavanjem

Rodna kuća Vladislava Petkovića Disa, u Zablaću kod Čačka, koju je Vlada Srbije proglasila kulturnim dobrom, nije i dalje obnovljena, a dio objekta je pred urušavanjem.

"Problem je što vlasnici ne mogu da se dogovore u saradnji sa gradom da li bi prodali gradu ili bi sa gradom zajedno učestovali u sanaciji objekta", rekao je Vladan Milić, zamjenik gradonačelnika Čačka, prenosi RTS.

Ova nekretnina je potpuno zapuštena zbog nebrige, a krov prijeti da se potpuno sruši. Mještani su pokušali da reaguju, ali bez uspjeha.

"Mi smo pokušavali dosta puta da to poguramo sa mrtve tačke i to sve. Međutim, i dalje to stoji na nuli. Ja ovom prilikom apelujem i na sve strukture, bilo da je to opštinska, bilo republička, na sve građane moga sela da se svi uključimo, apelujem da sklonimo, da napravimo. Ovo je ipak neka uspomena koja može da bude, a ne da nam bude jedno najveće ruglo", rekao je Rade Radmilac, mještanin Zablaća.

Veliki problem pravi neriješeni imovinsko - pravni odnosi. Na tome se radi.

"Mi smo predali pravobranilaštvu postupak, ima više vlasnika, devet valsnika se nalazi u drugom postupku u Užicu, čekamo rezultate. Problem je što vlasnici ne mogu da se dogovore u saradnji sa gradom da li bi prodali gradu ili bi sa gradom zajedno učestovali u sanaciji objekta - rekao je Vladan Milić, zamjenik gradonačelnika Čačka.

