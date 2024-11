Dječji pjesnici otvorili "Dučićeve večeri poezije"

TREBINJE - Posjetom dječjih pjesnika Dejana Aleksića i Branka Stevanovića Osnovnoj školi "Jovan Jovanović Zmaj" u Trebinju, u rodnom gradu Jovana Dučića je počela tradicionalna kulturna manifestacija "Dučićeve večeri poezije".

Susreti dječjih pjesnika sa mališanima, prema mišljenju Dejana Aleksića, najbolje podstiču interesovanje za poeziju od ranog uzrasta, a i on sam, kako dodaje, najviše voli neposredne susrete sa najmlađima jer se tako sa njima pokreće komunikacija na pravi način.

"Deca vole da pokažu šta znaju i da nisu tu da bi samo nešto čula od nas pisaca, ali i mi dosta naučimo od njih upravo na ovakvim susretima", navodi on.

Ističe da nije tačno da djeca ne vole da čitaju, već da su odrasli došli u poziciju da najmlađima ne znaju da objasne zašto je čitanje važno i koja je od toga korist.

"Ovde je došlo do zamene teza, jer deca ne rade nešto ako u toj aktivnosti ne vide dublji smisao, zbog čega čitanje mora biti vrsta igre otkrivanja, jer sve što ima elemente igre ne može biti nezanimljivo. Pisci su samo jedna karika u lancu odgovornosti i obaveze da knjigu zadržimo na važnom mestu u svakodnevnom životu najmlađih", zaključuje Aleksić.

Pjesnik Branko Stevanović kaže da su "Dučićeve večeri poezije" svojevrsno poklonjenje Jovanu Dučiću i njegovom Trebinju, a ljubav prema poeziji se gradi od malih nogu, što je u ovom gradu i te kako dobro prepoznato.

"U druženju sa decom imamo i nešto novo da čujemo od njih, a ponekad naučimo i nešto o sebi, kada nam najmlađi postave neko takvo pitanja. Dečji pesnici rade istraživački posao, jer ako u jednoj od škola koje posetimo postoji dete koje ima tu 'zlatnu žicu' koja će ga dovesti do toga da bude umetnik bilo koje vrste, ili teoretičar umetnosti - mi to treba da aktiviramo, kako bismo u budućnosti imali one koji će nastaviti našim putem", ističe Stevanović.

Centralni program ovogodišnjih "Dučićevih večeri poezije", svečana akademija "Kod kneza na balu", biće održana u subotu veče u Kulturnom centru, a učestvovaće hor "Lola" iz Beograda, pod dirigentskom palicom Milovana Pančića, zatim Biljana Đurović i Đorđe Marković, glumci beogradskog Narodnog pozorišta, Jasmina Trumbetaš i Dragutin Matić, primadona i prvak Opere Narodnog pozorišta Beograd, kompozitor Marko Kovač i pijanista Nevena Živković, te lokalni umjetnici - vokalni solista Milica Rajković, uz klavirsku pratnju Maje Petijević i kantautor Ranko Slijepčević.

"Dučićeve večeri poezije" i ove godine završiće pjesničkom večeri "Na Dučićevom putu" u nedjelju veče u Kulturnom centru, a stihove će govoriti pjesnici iz Republike Srpske i regiona.

Ovogodišnje "Dučićeve večeri poezije" okupile su pjesnike, naučne radnike i kulturne uposlenike iz RS, Srbije i Crne Gore, a pokrovitelji su grad Trebinje i Ministarstvo prosvjete i kulture RS.

