Đorđević podijelio književnu javnost

BANJALUKA - Bora Đorđević i Ivo Andrić, da ili ne, za ili protiv? Ovo pitanje kao da se samo nametnulo kako internet komentatorima, tako i kolumnistima, nakon vijesti da je Andrićev institut iz Andrićgrada laureatom Velike nagrade "Ivo Andrić" za knjigu "Pusto ostrvo" proglasio Borisava - Boru Đorđevića.

Od kada je uzeo pseudonim Bora Čorba, prije ravno četiri decenije, kada je u kafani "Šumatovac", u blizini beogradske "Politike", 1978. godine osnovao "Riblju čorbu", kontroverze u vezi s ovim rokerom ne prestaju. Jedna od njih jeste - da li je Bora Đorđević književnik ili ne?

Iako je izazvao oprečne reakcije u javnosti, dodijelivši mu nagradu s Andrićevim imenom, žiri u sastavu Emir Kusturica, Muharem Bazdulj i Jovan Delić očigledno smatra da jeste.

Nakon pozitivnih i negativnih komentara, kojih je samo na bh. portalima bilo na stotine, neki od književnika o ovom pitanju govorili su za "Nezavisne".

Željko Pržulj, književnik iz Istočnog Sarajeva, prije našeg poziva za vijest o Andrićevoj nagradi nije bio ni čuo, niti je znao za koju je knjigu Đorđević nagrađen, ali se iskreno obradovao imenu laureata.

"Ne znam za koju knjigu je dobio nagradu, ali znam da je Bora Čorba jedan od najboljih srpskih pjesnika, i drago mi je da je dobio nagradu. Ne znam ni da li je to postao trend, pošto je Bob Dilan dobio 'Nobela', ali ako je već tako, zašto Bora ne može dobiti 'Andrića'. Uglavnom, ja to opravdavam", prokomentarisao je kratko Pržulj.

Suprotno mišljenje od njegovog imao je Mirko Vuković, književnik iz Banjaluke.

"Vazda važi ono pravilo - kad žaba vidi da potkivaju konja, digne i ona noge", kazao je Vuković o relaciji "Dilan - Nobel" i "Đorđević - Andrić".

Što se tiče Borinog talenta, tvrdi Vuković, on je neosporan, jer radi se o jednom od najvećih tekstopisaca u bivšoj Jugoslaviji, ako to važi samo za pop kulturu i rok muziku.

"To nije sporno, sporno je pitanje da li on zavređuje Andrićevu nagradu. Mislim da se inače kod nas nizom nagrada degradiraju velika književna imena. Generalno, to pokušava da se svede na neki populistički nivo, čak i ako govorimo o Kusturici. On je dio miljea koji spušta visoku literaturu na populistički nivo", naveo je Vuković, tvrdeći da se danas ni Andrić ne bi sakupio jer ga razbijaju u 16 komada, aludirajući da nagradu s Andrićevim imenom koju svake godine dodjeljuje i Zadužbina "Ivo Andrić" iz Beograda, potom i beogradska Akademija "Ivo Andrić" i na kraju Andrićev institut iz Andrićgrada. O privatizaciji Andrićevog imena pričao je i Goran Dakić, pisac i novinar.

"Bahato privatizovanje Andrićevog imena i njegovog djela dio je Kusturičine vanfilmske poetike. Kusturica se u raznim prilikama pozivao na Andrića, a često je znao reći da je njegov moral utemeljen u djelu srpskog pisca. Prejake riječi su olako potrošene i upravo je Kusturica onaj koji danas najvulgarnije troši Andrića. Reditelj se ponaša kao da mu je Nobelovac ostavio u amanet svoje djelo i svoje ime", isključiv je po ovom pitanju Dakić, koji tvrdi kako je dio srpskih intelektualaca prije nekoliko godina pokušao da ubijedi javnost da je Kusturica pisac dostojan Andrića, a da sad "Kusturica, Delić i Bazdulj pokušavaju da nas uvjere, uz jeftine fazone i isprazna objašnjenja, da je Bora Đorđević - šta? Njegoš? Raičković? Petrović?".

Dakić navodi da se može složiti s tim da je Bora Đorđević nekada pisao poeziju, ali da je to danas izvan kriterijuma koji bi trebalo da nosi Andrićeva nagrada.

"Ukoliko sam dobro shvatio dio obrazloženja, Đorđević je nagradu dobio za knjigu 'Pusto ostrvo' u kojoj se, između ostalog, nalazi 90 Borinih fotografija koje ilustruju njegov život i karijeru. To je, bez sumnje, tako andrićevski", sarkastičan je Dakić.

Za razliku od Vukovića i Dakića, o poeziji Bore Đorđevića pozitivno se izjasnio Duško Pevulja, književni kritičar i profesor Univerziteta u Banjaluci.

"Po knjigama njegovih pjesama koje sam čitao i po blistavim poetskim mjestima u njegovim najboljim pjesmama, on apsolutno zaslužuje Andrićevu nagradu. Vrlo me raduje, tu odluku je donio ozbiljan žiri", navodi Pevulja, dodajući da treba razbijati šablone i kalupe.

Đorđević, kao i većina pjesnika, nastavlja Pevulja, ima svakojakih stihova, ali njegovi najblistaviji momenti u poeziji ga potvrđuju kao pisca prvog ranga.

"Miodrag Pavlović za Lazu Kostića kaže da on bolje stoji u antologijama, nego u vlastitom opusu. Dakle, kod najvećih pjesnika imamo zaista svega, a kada se to prosije, ostaje ono vrhunsko, što Bora Đorđević i te kako ima. On je dostojan imena Andrićeve nagrade. Afirmativno o svim njegovim zbirkama, kao o vrhunskom pjesniku, pisao je Igor Mandić", podsjeća Pevulja.

Takođe, neko ko je još 2012. godine smatrao da imena poput Bore Đorđevića, Đorđa Balaševića, Branimira Štulića, Arsena Dedića, Milana Mladenovića i Momčila Bajagića zaslužuju da se nađu u antologiji uz 290 najboljih srpskih pjesnika u periodu od 1847. do 2000. godine bio je pjesnik Nenad Grujičić, koji je pomenute uvrstio u "Antologiju srpske poezije".

Bora Đorđević u pomenutoj antologiji zastupljen je sa dvije pjesme za koje Grujičić smatra da su dobre za čitanje, bez propratnog muzičkog aranžmana, iako obično rokerske pjesme bez muzičke pratnje znaju da djeluju slabije. "U mojoj 'Antologiji srpske poezije' nalazi se i Ivo Andrić kao pesnik, pa zašto se onda Bora Đorđević i Ivo Andrić ne bi našli i u javnom bratskom zagrljaju i povodom nagrade s Andrićevim imenom, koja je očigledno dodeljena za ukupno delo Bore Đorđevića, a knjiga 'Pusto ostrvo' samo je inicijalni povod", zaključuje Grujičić. Nagrada će Đorđeviću biti uručena sutra u Andrićgradu.

Kusturica o Đorđeviću 1986. godine

Podsjećamo, slično današnjoj, javnost sredinom osamdesetih godina prošlog vijeka nakon dvije objavljene knjige Bore Đorđevića, "Ravnodušan prema plaču" i "Hej, Sloveni", raspravljala je o tome da li će Đorđević biti primljen u Udruženje književnika Srbije ili ne. Tada se oglasio i Emir Kusturica.

"Ono što je u Borinoj poeziji vrlo značajno jeste činjenica da od banalnosti i od onoga što građani pisci obilježavaju prostaklukom pravi poeziju i uspijeva da za tu poeziju veže mnoštvo ljudi, a najviše mladih. Utoliko mi se čini da njegov autentični životni stil nalazi odjeka u poeziji koju pravi u rokenrolu i upravo se čudim ljudima koji izbjegavaju činjenicu da je Bora Đorđević jedan od možda i najboljih pjesnika koje mi danas imamo", govorio je Kusturica davne 1986. godine.