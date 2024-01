Dobitnica prestižne književne nagrade potvrdila da joj je ChatGPT pomogao u pisanju

Nakon što je japanska autorka Rie Kudan osvojila jednu od najprestižnijih književnih nagrada u zemlji, priznala je da je dobila pomoć iz neobičnog izvora – ChatGPT-a.

"Planiram da nastavim sa korištenjem veštačke inteligencije u pisanju svojih romana, sve dok mi dozvoljava da se moja kreativnost u potpunosti iskaže", rekla je tridesettrogodišnja dobitnica nagrade Akutagava za najbolje djelo beletristike od novog pisca koji obećava.

Autorka je zatim potvrdila na konferenciji za novinare da je oko pet odsto njene knjige The Tokyo Tower of Sympathy – koju su članovi odbora hvalili kao "praktično besprijekornu" – od riječi do riječi proizvela vještačka inteligencija, prenosi RTS.

Roman govori o arhitekti koji je dobio zadatak da izgradi zgradu zatvora za rehabilitaciju teških kriminalca i to pomoću vještačke intligencije.

Kudanova kaže da bi u svom životu konsultovala ChatGPT o problemima koje nikome drugom ne bi mogla da povjeri. Kada od vještačke inteligencije nisam dobila odgovor koji sam očekivala, kaže književnica, ponekad sam izražavala svoja osjećanja kroz replike glavnog lika.

Autorka nije prvi književnik koji je izazvao kontroverze zbog korišćenja vještačke inteligencije, u vrijeme kada mnogi kreativci osećaju da ova tehnologija ugrožava njihov rad.

Prošle godine, berlinski fotograf Boris Eldagsen povukao se sa Sonijevog takmičenja za najbolju fotograviju (Sony World Photography Awards), pošto je priznao da je njegov pobjednički rad u kategoriji kreativnih fotografija kreiran korištenjem AI.

U međuvremenu, brojni autori su se pridružili grupnoj tužbi protiv OpenAI-a, kompanije koja stoji iza ChatGPT-a, prošle godine, rekavši da je koristila rad zaštićen autorskim pravima za obuku svoj jezičkog sistema.

Više od 10.000 autora, uključujući Džejmsa Patersona, Roksan Gej i Margaret Atvud, potpisalo je otvoreno pismo pozivajući lidere industrije vještačke inteligencije da dobiju saglasnost od autora kada koriste njihov rad za obuku velikih jezičkih modela – i da im pravično nadoknade kada to urade.

Pisac i član komisije za nagradu Keiširo Hirano u objavi na društvenoj mreži Iks (nekadašnji Tviter) navodi da žiri koji je dodijelio književnu nagradu ne vidi problem u tome što je Kudanova koristila vještačku inteligenciju.

"Izgleda da je nagrađeni roman Rie Kudan napisan korištenjem generativne vještačke inteligencije pogrešno shvaćen... Ako pročitate knjigu, vidjećete da je generativna vještačka inteligencija pomenuta u djelu. Biće problema sa takvom upotrebom u budućnosti, ali to nije slučaj sa romanom Tokyo Sympathy Tower."

Ali dok su neki na društvenim medijima izrazili interesovanje za kreativnu upotrebu vještačke inteligencije Rie Kudan, i rekli da su sada više zainteresovani za njen rad, drugi su to nazvali "nepoštovanjem" prema drugim autorima koji su pisali bez pomoći tehnologije.

