Dodijeljena treća nagrada "Zlatna sova"

VIŠEGRAD - U Andrićgradu danas je uručena treća nagrada "Zlatna sova" autoru Branku Jovičiću iz Broda za roman "Davno ispričane priče", koju dodjeljuje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo. Autor treće nagrade rekao je novinarima da je radnja romana Drugi svjetski rat i da je knjiga bazirana na psihologiji čovjeka u ratu.

"Ideja je nastala prije deset godina razmišljajući zašto čovjek ide u rat i zašto ubija. Tad sam shvatio da nemam dovoljno iskustva i ideja je sazrijevala do sada", istakao je Jovičić.

On je naglasio da mu nagrada mnogo znači, da ga motiviše i da planira da se takmiči i sljedećih godina.

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Bojan Đenić rekao je da su prva i druga nagrada, kao i nagrada "Zlatna sovica" uručene u Beogradu.

"Promocija ovih djela je do sada bila na Banjalučkom sajmu knjiga, a ove godine zbog pandemije virusa korona knjige će biti izložene u našim knjižarama do 21. septembra i sva djela će biti na popustu od 20 do 70 odsto", napomenuo je Đenić.