Domaći i regionalni umjetnici: Nadamo se ozdravljenju i zagrljajima

BANJALUKA - Ovih dana kada je cijeli svijet gotovo stao usljed pandemije virusa korona možda je i najteže onima čija je "kuća uvijek putujuća".

Nove okolnosti primorale su i umjetnike da pronađu način da kreativno ispune vrijeme, naprave planove za dane koji su pred nama, ali i one što ih zovemo "kad sve ovo prođe"... Većina njih aktivno apeluje na ljude da ostanu kod kuće, kako bismo sa što manje posljedica izašli iz ovog svega, a šta domaći i regionalni umjetnici još poručuju ljudima kako da sačuvaju zdrav razum i zdravlje pitanja su na koja će odgovor dati sljedeći redovi...

Pisac Dragan Velikić kaže da ovih dana često sluša "The Beatles" i njihovu pjesmu "When I'm 64". Danas je to, kaže, dobitna kombinacija za starije generacije.

"Ja sam i inače u životu u dobroj meri u samoizolaciji. Istina, volim da uveče izađem sa prijateljima i dragim ljudima u 'Guli', 'Dokolicu' ili 'Dvorište', moje omiljene restorane, ali biće vremena za to. Što se dnevnog rasporeda tiče, godinama sam već poprilično komotan: pisanje, čitanje, ručak, opet čitanje... Nije mi se mnogo promenilo ni tokom ove korone", kaže on.

Ovaj dobitnik NIN-ove nagrade za književnost kaže da ovih dana čita "Zaslijepljenost" Elijasa Kanetija, "Učenje o familijarnom nesvjesnom" Leopolda Sondija, "Jučerašnji svijet" Štefana Cvajga i Kavafijeve pjesme, što može biti i preporuka svima onima koji su u potrazi za nekim naslovom.

Kaže da s obzirom na to da se kućno nasilje u velikom obimu povećalo u ovo vrijeme možda je i trenutak za sve one ugrožene da donesu konačnu odluku: otići ili ostati.

"Strah je naš najveći neprijatelj u životu. Ni virusi ni bolesti ni neimaština - ništa nas toliko ne uništava koliko strah. Ali treba se pokušati izboriti sa sopstvenim strahom i iskoristiti vreme za sve ono što nam životna svakodnevica nije dopustila, a što nam je bila želja", naveo je Velikić.

Zanimljivu poruku je poslao i glumac Zoran Cvijanović, koji je u videu koji je objavio rekao: "Da se javim, kod kuće sam. Zvao bih vas da svratite, ali... Da ne bude nezvanih gostiju. Bolje ovako. Šta fali."

Svoje vrijeme u izolaciji on će prekratiti, kako je istakao, gledajući mečeve Novaka Đokovića.

"Obukao sam dres i idem da gledam Noleta. Da se ne ljubimo!", poručio je glumac.

Banjalučka umjetnica Borjana Mrđa smatra da svjedočimo vrhuncu postkapitalističke groteske, u kom je individualizam nategnut do krajnjih granica obesmišljavanja.

"Mislim da u takvim situacijama upravo imamo priliku da osvijestimo neke nove percepcije i pristupe stvarnosti koje bi nam bile potrebne ubuduće, kad se sve ovo završi. Sada se pokazalo da je virtuelni svijet u kojem jednim dijelom živimo s druge strane beskoristan i da ne može da zamijeni prisustvo drugog ljudskog bića. Ako već moramo da boravimo u virtuelnom svijetu možda je najpametnije da posjetimo sajtove muzeja i pozorišta koji sada prikazuju online svoj program, sajtove sa filmovima i dokumentarnim filmovima koji su sada dostupni za korištenje bez plaćanja", rekla je ova umjetnica, čija se video-poruka našla na stranici banjalučkog Art kluba "Prostor".

Mlada glumica Milica Gojković kaže da se trudi da prije svega njeguje svoj duh i tijelo, da sačuva zdrav razum, da se što kraće zadržava na informativnim programima.

"Svedoci smo da je u jednoj sekundi čitav svet zastao. Ja moram biti optimista i hoću da razumem dolazak virusa i kao poklon. U svakoj krizi nalazi se velika prilika, možda je ovo naša da se vratimo sebi, zaboravljenim pravim vrednostima", istakla je ona i dodala da se ne usuđuje očekivati bilo šta.

"Dato nam je vreme na poklon da svi zajedno zastanemo, promislimo i reagujemo, kao stanovnici ove planete, kojim ćemo putem dalje. Nadam se da će ljudi imati duboku potrebu da se okrenu jedni drugima, nadam se zagrljajima, poljupcima i nadam se da ćemo uspeti da ozdravimo od sebe samih pre nego što nas opet nešto drugo ščepa", rekla je Gojkovićeva.