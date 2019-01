Dramski pisci u misiji ljepšeg odrastanja djece u BiH

BANJALUKA - Dramski pisci s mjestom prebivališta u Bosni i Hercegovini, životne dobi između 18 i 30 godina, do 22. februara tekuće godine, odnosno do 23 časa i 59 minuta pomenutog dana, u prilici su da se prijave na konkurs "Nevid teatra" i pošalju dramski tekst za djecu uzrasta od tri do 11 godina.

"Nevid teatar" iz Banjaluke, naime, raspisao je ovaj konkurs u okviru projekta "Obrazovanje kroz igru", koji se sprovodi kroz zajednički projekat UN-a "Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u BiH".

Tema dramskog teksta, kako su pojasnili iz "Nevid teatra", trebalo bi da bude "kulturna raznolikost u BiH, u smislu putopisa Bosnom i Hercegovinom, o gradu, opštini i selu u kojem autori teksta žive, prirodnim ljepotama i životinjskom svijetu te materijalnom i nematerijalnom blagu BiH".

Pored originalnog dramskog teksta, pojašnjeno je, autori i autorke imaće priliku da pišu o problemima obrazovnog sistema u BiH i ponude konkretne ideje ka reformi obrazovanja, kao i razloge zašto žele istražiti temu obrazovanja i kulturnih raznolikosti u BiH.

"Od tri do šest najboljih dramskih tekstova, koje će višestruko nagrađivana dramska spisateljica i nova direktorka Drame Narodnog pozorišta u Beogradu Tanja Šljivar povezati u jednu tekstualnu cjelinu, nastaće interaktivna - obrazovna predstava za djecu uzrasta od tri do 11 godina. Predstava će biti izvođena u Bugojnu, Doboju, Istočnom Sarajevu, Kiseljaku, Kreševu, Mostaru, Sarajevu, Travniku, Tuzli, Usori i Banjaluci do kraja avgusta 2019. godine", saopšteno je iz "Nevida".

Implementacijom projekta "Obrazovanje kroz igru", "Nevid teatar", saopšteno je dalje iz ove kuće, omogućiće djeci i mladima koji su svakodnevno izloženi problemima obrazovanja, etničkim i drugim vidovima segregacije ili diskriminacije u školama, da kroz igru i dramsku obrazovnu formu uče i prodube svoja znanja o kulturnim raznolikostima u BiH i važnosti cjeloživotnog učenja, vaspitanja i obrazovanja. Svakako, realizacija ovog projekta mlade dramske pisce povezaće s kolegama i koleginicama iz drugih djelova BiH, a više o pravilima učešća, a kasnije i o rezultatima konkursa zainteresovani mogu pročitati na stranici projekta www.obrazovanjekrozigru.com

"Obrazovanje kroz igru" jedan je od 24 odabrana projekta koji se finansira u okviru zajedničkog projekta UN-a "Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u BiH". Projekat sufinansira i Ministarstvo prosvjete i kulture RS, a generalni medijski pokrovitelji su Radio M i "Nezavisne novine".

Zajednički projekat "Dijalog za budućnost" je zajednička inicijativa Predsjedništva BiH i Ujedinjenih nacija. Agencije Ujedinjenih nacija UNICEF, UNESCO i UNDP, u saradnji s Predsjedništvom BiH, zajednički implementiraju projekat koji ima za cilj dugoročnu izgradnju mira i poboljšanje društvene kohezije u BiH.