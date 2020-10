Dušan Vesić u Banjaluci promovisao knjigu "Bunt dece socijalizma"

Jugoslovenska muzika od 1977. do 1982. godine, kao i društvenopolitičke prilike u kojima je na kraju Brozove ere nastao novi talas teme su kojima se bavi knjiga "Bunt dece socijalizma" autora Dušana Vesića, koja je promovisana u srijedu veče u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci.

Ova knjiga neka je vrsta rendgenske slike jugoslovenskog novog talasa sa distance od četiri decenije, tokom kojih, prema mnogim mišljenjima, ništa značajnije nije stvoreno na ovim prostorima.

"Kada su se pojavili ti novi bendovi, takva je bila klima u medijima da to nikoga nije interesovalo, jer nekako nije bilo logično da sad ti novinari koji su pratili narodnjake i Terezu Kesoviju odjednom počnu da se interesuju za nove bendove. Morali su da se pojave i novi novinari i fotografi, pa smo gurali to u neke medije koji su to mogli da prihvate. Ja sam bio jedan od tih i tako je to počelo. U početku je to bilo lepo zato što ulaziš na koncerte besplatno, dobiješ ploču besplatno, postaješ zvezda u tom nekom svetu i rasteš zajedno s njima", priča Vesić.

Smatra, iako se čini suprotno, da je novi talas predugo trajao, neobično dugo za jedan pokret koji nije bio uniformisan.

"Atmosfera u društvu je bila prepuna licemerja, pričamo o 1977. godini kada je Josip Broz imao dvostruki jubilej. Farbao se u sve svetlije, riđe i odjednom od velikog revolucionara i diktatora postaje estradna ličnost, jer u to vreme samo su se farbale pevačice i on. U isto vreme gubi oreol revolucionara, pogotovo kad je Jovanka nestala te godine, i tada smo shvatili da je nastupio poslednji čin farse te da je vreme da počnemo malo da razgovaramo o problemima koje smo imali oko sebe", istakao je Vesić.

On je napomenuo da je knjiga njegov doživljaj tog vremena, ali i da je dao sve od sebe da ona ne liči na nekakvu njegovu ličnu fikciju. Želio je da čitalac dobije jasne slike o likovima i djelu, te odnosima među ljudima.

"Ispalo je da je to bio neki bunt protiv režima, sistema, ali to nije bilo tačno jer smo imali novca, dobijali smo stanove od države, mogli smo da idemo na more, na planine, ali nam je bilo dosadno. Hteli smo da počne da se priča o svetu koji nas je okruživao. Mislili smo da će taj socijalizam trajati večno i niko nije imao ideju o tome šta može da ga zameni", naveo je on.

Zbog epidemiološke situacije kulturne događaje i dalje posjećuje ograničen broj ljudi, a u publici na Vesićevoj promociji bilo je i onih koji su odrastali uz novi talas, ali i mladih koji to vrijeme ne pamte, ali kojima će ova knjiga u nekoliko poteza pera objasniti zašto se o tom periodu govori i nevjerovatnih 40 godina kasnije. Razgovor sa Dušanom je vodio novinar Nebojša Ristić, a promociju je organizovalo Udruženje za promociju i popularizaciju književnosti "Imperativ" u saradnji s Kulturnim centrom Banski dvor.