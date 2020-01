Duška Savić: Volite sebe, jer samo sebe imate

Predani pisac tokom rada moraće se zapitati barem četiri pitanja: šta nastojim reći, kojim riječima mogu to izraziti, kakva slika ili idiom služe tome te je li ta ideja dovoljno nova i svježa da ima učinak. Nakon njih, najvjerovatnije će se zapitati i: jesam li mogao skratiti i jesam li rekao nešto što je ružno sročeno, a mogao sam to izbjeći, kazao je Džordž Orvel o piscima.

Banjalučanka Duška Savić sebi je postavila neka od ovih pitanja dok je pisala knjigu "Što te ne ubije, nasmijaće te", a koju je izdala posljednjeg dana prošle godine. Sam naziv knjige i pogled na njene korice naslućuju da nas između istog očekuje sadržaj koji neće opteretiti čitaoca, naprotiv.

"O ovoj knjizi mogu da kažem samo najljepše. Ako je odlučite pročitati, sigurna sam da ćete se smijati do suza, ponekad će vas žignuti s lijeve strane rečenica koju ste i sami proživjeli, pronaći ćete one djeliće sebe koje ste smatrali davno otpisanima. I ponovo se zavoljeti. Baš to je glavna poruka ove knjige. Volite sebe, čuvajte sebe. Samo sebe imate. I samo jednom", kazuje Duška o knjizi i osnovnoj poruci koju ona nosi.

Fridrih Niče kazao je: "Ono što nas ne ubije, to nas ojača", dok Duška ima svoju verziju ove izreke: "Što te ne ubije, nasmijaće te", a na naše pitanje vjeruje li čvrsto u nju, kazuje da najčvršće vjeruje da ćemo se zaista kad-tad smijati svemu zbog čega smo nekad mislili umirati, figurativno ili doslovno, te dodaje "da su sigurno postojali dani kada smo željeli leći u kadu punu vode, a danas smo srećni i zahvalni što nije bilo čepa".

Na koricama knjige na mjestu rezervisanom za ime i prezime autora stoji pseudonim pod kojim Duška piše - Pariška dama. A ovoj dami istinska inspiracija kroz život je upravo - život.

"Život je vječna inspiracija, ljudi takođe. Uvijek pronađem nekoga koga želim zagrliti i nekoga koga želim poslati dođavola. Svemir je zaista beskraj mogućnosti", tvrdi autorka.

Jedan od tekstova u knjizi, koju zainteresovani mogu poručiti putem Instagram i Facebook profila - Pariška dama, nosi naziv "Recept za osmijeh", a Duška objašnjava da nju srećnom čine unutrašnji mir, sreća ljudi koje voli, veseli pas koji maše repom, dobre cipele i dobri ljudi.

"Dobrih ljudi ima, samo ih treba pronaći. To je sjajan recept za sreću. Birajte onaj po svojoj mjeri", poručuje mlada Banjalučanka i kazuje da knjiga koja se pred čitalačkom publikom našla 31. decembra 2019. godine nije njen prvi autorski rad. Naime, ovom štivu prethodila je knjiga "Doživjela, evo pričam".

"Tematika prve knjige bila je skup doživljaja mog života do tada. Izašla je u julu 2017. godine kao epilog svih lijepih i ružnih trenutaka. Bila je to kruna na kraju doživljenog. Srećna sam što sam imala mogućnost da sve to ispričam. Nova knjiga i jeste ali i nije nastavak prethodne. Ko pročita obje, razumjeće", priča Duška.

Aktivna je Duška na društvenim mrežama, a većinu objavljenih fotografija prati tekst koji može poslužiti kao inspiracija ljudima koji čitaju - nekoga će nasmijati, nekoga rastužiti, nekome biti podstrek da se uhvati u koštac sa problemima. Živimo u vremenu kada neki ljudi imaju život koji, uslovno rečeno, slikaju za društvene mreže i onaj mimo društvenih mreža, dok su Duškine objave obojene realnošću.

"Ukoliko neko želi živjeti savršenstvo društvenih mreža, samo naprijed. Život je ipak ono kad ostaneš sam sa sobom. Ako nisi kliknuo na tom nivou, pozdravi se sa javnim životom. Ne znam zašto smo uopšte ikad poželjeli servirati cijeli svoj privatni život na tacni. Ništa više nije intimno, pa čak ni nervni slomovi. Ja svoje redovno dijelim sa svijetom (smijeh). Jer ima ih, a život teče miljama daleko od savršenstva. I sretan mu put", zaključuje Duška.