Džoker zatrudnio i dobio sina u novom izdanju stripa

Američki izdavač stripova DC u jednom od najnovijih izdanja za 2023. godinu iznenadio radnjom u kojoj lik Džokera ostaje trudan, a potom i rađa svog nasljednika.

Zaokret o kojem je riječ dolazi u četvrtom broju kojeg je napisao Metju Rozenberg, a nacrtao Frančesko Frankavila. Ova priča prikazuje sukob između Džokera i Zatane, u kojem Zatana baca jednu od svojih prepoznatljivijih čarolija koja se iz nekog nepoznatog razloga preokrene.

"Niko drugi nikada neće imati vaše dijete", glasila je Zatanina čarolija.

Džoker se narednog jutra budi i otkriva da je iznenada u devetom mjesecu trudnoće i da je spreman za porođaj. Zatim povrati nešto poput blata, koje se brzo pretvara u malog Džokerovog dvojnika. Međutim, ovaj zaplet i radnja nisu se svideli fanovima poznatih stripova pa su svoje nezadovoljstvo podijelili na društvenim mrežama.

"Ovo mora prestati", pisali su fanovi.

"Ljudi kažu da su stripovi posljednji dobar izvor zabave, ali budimo iskreni i to je uništeno", zaključio je jedan od fanova.

Today, DC released a comic in which the Joker becomes pregnant and gives birth to a mud monster who transforms into a child-version of himself who he adopts as his son. ...I don't know how much longer I can do this...@ComicLoverMari @MrGabeHernandez pic.twitter.com/WUIUf4RI23