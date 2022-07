Emir Sokolović za "Nezavisne": Ovdje kultura služi za političko potkusurivanje

Emir Sokolović je jedan od osam pjesnika čije je djelo zastupljeno u knjizi kritike "Sogno e disincanto" Domenika Pisane, koja je ovih dana objavljena u Italiji. S druge strane, pjesnici iz Italije i s prostora bivše Jugoslavije trenutno konkurišu za osmo izdanje Međunarodnog književnog festivala "Pero Živodraga Živkovića", koje će biti održano u Zenici 1. i 2. septembra tekuće godine, a koji vodi upravo Sokolović.

Dva pomenuta događaja, ujedno, bila su i dva povoda da ovaj književnik govori za "Nezavisne".

NN: Domeniko Pisana, kritičar iz Italije, objavio je knjigu kritičkih osvrta za djela osam savremenih svjetskih autora, gdje je jedno mjesto pripalo i Vašem djelu. O kakvoj se knjizi radi i koliko ste polaskani što ste se našli u društvu osam odabranih?

SOKOLOVIĆ: Domeniko Pisana je izuzetan poznavalac suvremene kako italijanske, tako i svjetske književne scene. Nesporno je i neko ko vlada teorijom književnosti i poetikama. Jednim pojmom: kompetentan autor za takvo djelo. U knjizi "Sogno e disincanto" donio je kritičke osvrte na djela autora koja su mu bila interesantna i inspirativna. A teško neko može ostati indiferentan u poziciji u koju me dovelo djelo viđeno jednom minucioznom analizom iz pera nekoga velikog kao što je kolega Domeniko Pisana.

NN: Pisana piše da je Vaš poetski put usmjeren na egzistencijalnu restituciju koju karakterišu stalni korijeni u bh. kulturi. Kakvo je Vaše mišljenje o ovdašnjoj kulturi danas i kroz vrijeme?

SOKOLOVIĆ: Nažalost, ovdje kultura služi za političko potkusurivanje, naravno, kada govorimo o eksponiranoj i mainstream kulturnoj sceni. Vjerujem da ju se ne bi ni pomenulo da im ne manjka ministarskih mjesta. Dovoljno je da pokušate naći ministra kulture koji je pročitao bar obaveznu lektiru. Trud će vam biti uzaludan. Ali, kada je u pitanju konkretna kreativna scena, uvijek ima incidenata; počev od Šantića pa do Maka i Selimovića. Tu se već ništa ne da učiniti.

NN: Pred nama je osmo izdanje festivala "Pero Živodraga Živkovića". Kakav program očekuje publiku?

SOKOLOVIĆ: Festivalski program je od drugog "Pera" gotovo trasiran. Modaliteti su nezamjetljivi. Prvi dan je proglašenje najboljeg italijanskog pjesnika koji je, ujedno, i jedan od tri finalista koji se drugo večer ogledaju za poziciju laureata. Drugi dan, zahvaljujući gostoprimstvu Javne ustanove Gradska biblioteka Kakanj, počinje iznošenjem viđenja učesnika na temu okruglog stola. A uvečer je veliko finale i proglašenje laureata osmog izdanja Međunarodnog književnog festivala "Pero Živodraga Živkovića". Posebno zadovoljstvo i zahvalnost organizatora istim je to da su i ove godine uz "Pero" ambasade Italije i Srbije. Kao posebni muzički gosti na osmom izdanju su pijanisti Arsen Čarkić i Omer Blentić, profesori na muzičkim akademijama u Banjaluci i Sarajevu. Za postfestivalski dio večeri tu je izuzetni kantautor Hisam Jusufović. S obzirom na to da su najavili dolazak i kolege iz Rumunije, na čelu sa izuzetnim prevodiocem sa rumunskog i na rumunski jezik Valentinom Mikom, odazvala se pozivu organizatora i Ambasada Rumunije.

NN: Poziv pjesnicima je još otvoren...

SOKOLOVIĆ: S obzirom na to da je javni poziv otvoren, pozivam još jednom zainteresovane da na mail adresu [email protected] pošalju dvije pjesme ne duže od 40 stihova u Word officeu, fotografiju i kontakt podatke te nam se možda i pridruže. Iz istog razloga još ne znamo protokol, tek kada se natječaj zaključi i načinimo uvid u selektirane autore pristupiće se izradi istog. Do tada još malo strpljenja. Ne kažemo ni da je protokol sveto slovo i da neće doživjeti sitne modulacije kako bismo održali dinamiku unutar samog programa. No, garantujemo posjetiteljima uistinu respektabilan kreativni program dva dana.

NN: Pjesnici iz Italije stalni su gosti festivala. S druge strane, Vi ste čest gost Italije. Šta je najdragocjenije po zajednicu u ovoj saradnji?

SOKOLOVIĆ: Da, to su fakti. Na tomu posebno hvala Ambasadi Italije u Sarajevu koja radi svoj posao na jedini ispravan način - pokrivaju troškove boravka najboljem italijanskom autoru. Lično, kao autor, jedino se pojavljujem u Italiji i taj me prostor jedino interesuje. Ovdje je čovjek zasužnjen i bez bilo kakve infrastrukture kada govorimo o umjetnosti, a raspravljati o tome je suludo i treba se poštedjeti uludog rasipanja vremena. Vrijeme je takmac s kojim uvijek vodimo već unaprijed izgubljenu bitku. A znaju se kanoni neevoluiranih prostora, a kazivati bilo što je samo puko ponavljanje.

NN: Pored pjesnika, klub "Plava paleta" koji vodite trudi se da afirmiše i autore iz oblasti drugih umjetnosti. Šta spremate po tom planu?

SOKOLOVIĆ: "Paleta" ove godine obilježava prvu dekadu u svom radu. Tim povodom u pripremi je izrada dvojezične monografije koja će obuhvatiti sve događaje koje je "Paleta" organizovala s izuzetkom festivala. "Pero" će biti tema jedne druge monografije, također. Ono što je bilo vanserijski i na što sam posebno ponosan u radu "Palete" bio je koncert prof. Omera Blentića, gdje je izvodio prvi put kako sopstvene aranžmane španjolskog renesansnog kompozitora De Cabezona, također i sopstvenu kompoziciju inspirisanu djelom tog velikog umjetnika. A to je program koji je vanredno involviran (na našu sreću) po preporuci prof. Arsena Čarkića. Niko ne kaže da opet neće biti nekih novih "iznenađenja". "Paleta" je naprosto živući organizam i svaki kreativni povod je svetkovina u tom prostoru za najbolju publiku na Balkanu pa i dalje.

NN: Skoro je objavljeno drugo izdanje Vašeg romana "Oslobađanje". Kakvi su planovi nakon promocije u Zenici?

SOKOLOVIĆ: Što se tiče romana "Oslobađanje" održana je pomenuta promocija i tom prilikom ostao sam bez slobodnih primjeraka knjige. Znači, pola tiraža je rasprodano za jedno veče. Možda, po povratku iz Italije, u drugoj polovini septembra, da realizujemo promociju i u Banjaluci s obzirom na to da mi je izdavač "Besjeda". U razgovoru sam s nekim dragim ljudima pa vidjet ćemo. Sada neka uspješno ispratimo "Pero" i moje gostovanje u Piccolo Museo della Poesia (jedini svjetski muzej poezije) u Piacenzai.

NN: Na čemu trenutno radite kada je riječ o Vašoj književnosti?

SOKOLOVIĆ: Kod mene je uvijek živo u tom pogledu. Radim na nekim novim temama za eventualno dopunjeno izdanje "Ogleda", čekam recenzije iz Italije za novi dramski tekst "Tonsko ukletstvo", koji je već preveden na italijanski, dvije zbirke poezije. U svakom slučaju prozivam vrijeme da mi dozvoli da završim započeto.