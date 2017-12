Emsura Hamzić: Knjiga o sevdalinkama nastajala cijeli moj život

BANJALUKA - Najbolju neformalnu odrednicu sevdalinke dao je jedan dječak: "Sevdalinka je ono kad moj babo pjeva - i plače."

Ovo je na koricama knjige "U đul bašti - sevdalinka kao nematerijalno kulturno nasljeđe" zapisala Emsura Hamzić.

Knjiga je objavljena u izdanju "Službenog glasnika" iz Beograda, i to je ukupno 13 izdanje ove književnice, koja je dosad objavila šest knjiga pjesama, tri knjige pripovijedaka, dvije knjige za djecu i jedan roman.

Dakle, sve objavljene knjige do sada bile su originalni književni radovi, a šta je Emsuru Hamzić nagnalo da se potpiše i kao priređivač jedne knjige, i to o sevdalinkama, pričala je za "Nezavisne".

"Prvi poticaj i osvješćenje o mom dragocjenom daru i znanju o sevdalinkama dobila sam sa 'Brankovog kola', odakle je uslijedio poziv da na 44. 'Brankovom kolu', septembra 2015. godine, održim predavanje o sevdalinkama, koje sam i održala, uz poneku otpjevanu strofu", kaže Hamzićeva, dodajući da su nakon ovoga ulijedila slična predavanja u više gradova, a održana je i jedna radionica o sevdalinkama u Kulturnom centru Novog Sada.

Tim putem, naglašava knjževnica, stigla je i do knjige, za koju je ipak znanje znatno duže taloženo od poziva "Brankovog kola".

"Knjiga o sevdalinkama 'U đul bašti' nastajala je, zapravo, cijeli moj život. Konkretno, na samom eseju i izboru od stotinak tekstova najljepših sevdalinki radila sam dvije godine. Trebalo je ono što znaš cijeli svoj život i sa čim živiš od najranijeg djetinjstva ozbiljno provjeriti prije nego što to zapišeš, pa potom kažeš, a posebno prije nego što to objaviš", ističe Emsura Hamzić. Ona kaže i to da je dosta zamršen i dugotrajan put provjeravanja, traganja, odabira tuđih riječi koje se uklapaju u ono što mislimo i govorimo o sevdalinkama. Sevdalinke koje je skupila nastajale su u raznim krajevima.

"Riječ je, uglavnom, o izvornim pjesmama, pretežno iz BiH i Sandžaka, ali se pod ovom odrednicom podrazumijevaju i one pjesme pune tuge i derta, melanholičnog raspoloženja, ali i ljubavnog ushićenja, nastale na jugu Srbije, okolini Vranja, Kosovu, te u Crnoj Gori, prvenstveno Podgorici", govori Hamzićeva, naglašavajući da u knjizi ima i izvjestan broj autorskih pjesama, nazvanih "kao sevdalinka", ali one, kako kaže, zbog svoje brojnosti, kvaliteta i ljepote zaslužuju poseban tekst.

Promocije knjige "U đul bašti" tek predstoje u Novom Sadu, Beogradu, Sarajevu, Banjaluci, Podgorici i drugim gradovima.

Sevdalinka iz knjige

PUT PUTUJE LATIF-AGA

Put putuje Latif-aga

Sa jaranom Sulejmanom.

Moj jarane Sulejmane

Je l' ti žao Banja Luke.

Banjalučkih teferiča

Kraj Vrbasa akšamluka

Đul-mahale Đumisića

I jalije Tetarića

lijepe Fate Maglajlića.