Globalno čitanje za ljepše dane mališana

BANJALUKA - Poezija za decu mora da ima jednu vrstu pouke, ali ne one suvoparne, ne one koja je profesorska, štreberska, već neka drugarska pouka koja se prihvata upravo zato što je takva, a ne zato što je to pouka, ovako svrhu pisanja za djecu vidi Ljubivoje Ršumović, jedan od naših najpoznatijih autora za najmlađe.

Povodom 2. aprila, koji se obilježava kao Svjetski dan knjige za djecu, Međunarodna asocijacija izdavača (IPA), Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i UNICEF angažovali su neke od omiljenih autora književnosti za djecu kako bi čitali odlomke svojih djela milionima najmlađih koji su trenutno u izolaciji zbog pandemije virusa korona.

Akciju "Read the World" otvorila je italijanska književnica Elizabeta Dami, autorka popularnog književnog karaktera Džeronima Stiltona, koja je čitala na svom Instagram profilu na engleskom jeziku i odgovarala na komentare i pitanja. Njene knjige prodate su u više od 180 miliona primjeraka širom svijeta, a prevedene su na više od 50 jezika, uključujući i srpski.

Predsjednik IPA Ugo Secer izjavio je da je aktuelna situacija novo iskustvo za sve, a psihosocijalne posljedice produžene izolacije i društvenog distanciranja tek će biti sagledane i proučavane.

"Moramo da povedemo posebnu brigu o našem mentalnom zdravlju, a posebno mladih. IPA želi da učini nešto pozitivno kako bi približila djecu i njihove omiljene autore, podstakla njihovo interesovanje za knjige i stvorila poseban trenutak zajedništva za porodice u ovom teškom periodu", dodao je Secer.

Izvršna direktorica UNICEF-a Henrieta Fore izjavila je da su dječji životi i navike sada okrenuti naglavačke, a iako im je spoljašnji svijet trenutno uskraćen zbog opasnosti od širenja zaraze, čitanje je način na koji je moguće podsjetiti djecu i mlade ljude na beskonačnu moć knjiga da nas odvedu na neko drugo mjesto.

Generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejesus izjavio je da su strah i anksioznost razumljivi, a poznato je koliko radost čitanja može stimulisati um mladih, olakšati tenzije i pružiti nadu.

Međunarodni dan knjige za decu, 2. april, ustanovljen je 1967. godine na osnovu odluke UNESCO-a kako bi se djeci slala poruka o magiji književnog nadahnuća i važnosti razvijanja ljubavi prema pisanoj riječi.