Glumac Majkl Kejn objavio prvi roman "Smrtonosna igra"

Čuveni britanski glumac Majkl Kejn (Michael Caine) objavio je danas svoj prvi roman "Smrtonosna igra" (Deadly Game), za londonsku izdavačku kuću Hoder end Stoton (Hodder And Stoughton).

Kejn je na svom Iks (X) profilu napisao da je "oduševljen i ponosan" što se pojavilo trostruko izdanje njegovog trilera "Smrtonosne igre", u tvrdom povezu, i kao digitalna i audio knjiga.

Izdavač je saopštio da je legendarni glumac i britanska ikona" Kejn, napisao roman brzog ritma, koji privlači međunarodnom intrigom i napetim zapletom, a glavni junak je glavni inspektor Hari Tejlor, koji nema poštovanja za pravila i policijsku reputaciju, ali je "sjajan u hvatanju kriminalaca".

"Sve njegove neobičnesposobnosti biće potrebne usljed vanredne situacije na njegovim vratima: metalna kutija sa radioaktivnim materijalom je pronađena na otpadu u istočnom Londonu, ali je prije dolaska policije oteta u nasilnom prepadu", kaže se u saopštenju.

Kejn je osvojio Oskara za sporedne uloge u filmovima "Hana i njene sestre" (1986) i "Kućna pravila" (1999), glumio je u preko stotinu filmova, među kojima su "Uhvati Kartera", "Italijanski posao", "Čovjek koji je htio biti kralj" i "Prljavi pokvareni prevaranti", a 2000. godine je proglašen za viteza za svoje zasluge u kinematografiji.

Devedesetogodišnji glumac je prethodno napisao autobiografske knjige "What's It All About", "Blowing the Bloody Doors Off" i "The Elephant To Hollywood".

Delighted and proud that my thriller DEADLY GAME is out TODAY in hardback, ebook and audio! Get your copy from all good bookshops and online: https://t.co/yTBJQus7Hi ( fans hang on to 19 December!) pic.twitter.com/ntnJj9yYcJ — Michael Caine (@themichaelcaine) November 23, 2023

