Goran Dakić: Za "Dodatak jelima" garantujem svakim svojim kilogramom

BANJALUKA - Promocija knjige "Dodatak jelima" u podnaslovu "slavonsko-krajiški kuvar" banjalučkog pisca i novinara Gorana Dakića, održana je u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u četvrtak uveče, a pored autora, o knjizi je govorio recenzent Đorđe Nešić, dok je programvodio Branislav Predojević.

Pošto je Slavonija, kako je Dakić podvukao, isključivo mesarski i mesožderski kraj, on je na početku večeri dao riječ svom braniocu, advokatu Aleksandru Jokiću, kako bi ovaj pročitao "optužnicu" protiv piščeve majke koja ga je u djetinjstvu hranila poluvegetarijanskim i vegetarijanskim jelima.

"U zemlji Slavoniji koja u zastavi i u grbu ima slaninu, šunku, kobasicu i kulen, tužena je u više navrata maloljetnim osobama, među njima tada i maloljetnom tužiocu Goranu Dakiću, pravila zapečeno povrće, čorbu od boba, anjpren supu, kelj bez mesa, kelj s mesom, pohovani karfiol i pohovani patlidžan. Djeca zbog toga i danas imaju trajne posljedice, a ponajviše sin koji zbog ovoga pati od čestih nesanica prouzrokovanih noćnim morama. Prilikom ljekarskog pregleda na koji je otišao istakao je da iz noći u noć sanja sve ono što je pod prisilom prije trideset godina morao da pojede sa osmijehom na licu iako bi najradije jaukao. Kao dokaz ovome prilažem uvid u tužioca, biće više nego dovoljno", dio je tužbenog zahtjeva koji je advokat Jokić pročitao i potom, na opšti smijeh prisutnih, predao majci Gorana Dakića.

Dakić je podsjetio da su tekstovi sabrani u ovoj knjizi prvobitno objavljeni u sarajevskom "Oslobođenju", da bi kasnije bili sabrani i u knjigu koju je objavio banjalučki "Imprimatur".

"Pripadam onim piscima koji smatraju da treba da pišu o onome što najbolje poznaju ili što bar misle da najbolje poznaju, a onda se tu hrana i piće i kompletna mitologija i arhitektura koja se pravi oko hrane i pića, nametnula kao logičan izbor. Kada sam zapisao posljednju kolumnu, onda sam to sabrao na jedno mjesto, malo preradio, doradio i popravio gdje sam smatrao da treba, napisao fusnote u namjeri da razbijem tekst, dopisao još jedan ili dva zapisa i tako je nastao 'Dodatak jelima'", otkriva Dakić, dodajući da je ovo knjiga za koju garantuje svakim svojim kilogramom.

Kakvi kilogrami, rekao je u nastavku, takva i knjiga.

"Pavić je negdje rekao ili zapisao da su rječnici jedna od njegovih omiljenih lektira. Dugo sam mislio da je to jedna od njegovih univerzitetskospisateljskih pošalica, jedna svojevrsna mistifikacija. Međutim, ova knjiga je u dobrom dijelu nastala na marginama zavičajnog rječnika 'Luk i voda' Đorđa Nešića, koji je i recenzent knjige. Čitajući taj rječnik, kroz riječi sam se vratio onom što sam prije nekih 25 godina ostavio iza sebe. U podnaslovu knjige stoji 'slavonskokrajiški kuvar' i to je bila moja želja i namjera da kroz tu sintagmu spojim jedan zavičaj koji sam na svaki način izgubio i drugi zavičaj koji sam posljedično pronašao", istakao je Dakić.

Pisac je uvjeren da su hrana i spremanje hrane svojevrsni ritual i jedna vrsta obreda.

"To je ritual ukoliko se dešava u društvu kraj vatre pored kotla, uz ražanj i to su vanjske spoljne kafane koje sam poodavno, kada su 'Mrlje na šanku' izašle, nazvao rodnim mjestom prijateljstva, drugarstva. Dužina pripreme hrane garantuje uživanje", naveo je Goran Dakić.

On otkriva da mu je humor veoma bitan u književnosti.

"Meni puno pomaže humor za koji nisam siguran koliko je dobar u kojoj knjizi, ali on je moj način da se na neki način izborim s eventualnim sentimentalnim šećerom koji bi mogao previše zasladiti svako jelo i svako piće. Držim generalno do humora u književnosti. Smatram da je humor suštinsko obilježje dobre proze i jedan od postupaka koji često primjenjujem u književnosti jeste autoironija, sprdnja na sopstveni račun, na račun sopstvenih kilograma, na račun sopstvene alavosti, na račun sopstvenog pretjerivanja. Sa druge strane, smatram da je sve to u nekoj ravnoteži, jer pretjerivanje je znak da ste u potpunosti živjeli. Svako uklanjanje od pretjerivanja za mene je svojevrsni dokaz kukavičluka", jasan je Dakić.

Goran Dakić posebno je zahvalio ilustratorki knjige i dizajneru korica.

"Strahovito mi je bilo stalo da knjiga bude začinjena, da tekst ne bude nasuvo serviran i zaista su odlično ispale i ilustracije i korice. Ilustracije je radila jedna djevojčica, petnaestogodišnjakinja Đurđa Lukić, kćerka mog prijatelja iz Požarevca. Sa njenim ocem sam pričao kako spremam knjigu i kako tražim ilustratora koji bi to na neki način oplemenio i začinio. On je predložio da to Đurđa uradi. Mi smo se dogovorili u dvije riječi. Ja sam joj dao potpunu slobodu, nisam uopšte ni na jednu ilustraciju intervenisao i onda je došlo pitanje korica. Nikola Prosan napravio je sedam ili osam prijedloga korica, od kojih je svaki bio naprosto maestralan. Varijantu za koju smo se odlučili vidio sam dandva kasnije od ostalih i znao sam da je to to, iako sam se već bio odlučio za neku od prvobitnih opcija", rekao je Dakić u živom razgovoru sa Predojevićem.

O knjizi je detaljnije pričao Đorđe Nešić, pjesnik i Dakićev zemljak iz Dalja.

"Iako su u djelima velikih pisaca nađe pasaža koji upečatljivo govore o hrani i piću, u srpskoj književnosti malo je knjiga posvećenih blagoutrobiju na literaturno relevantan način. Tu su 'Sto ludih ručkova' Libera Markonija, 'Kako sam pojeo sebe' Vokija Kostića, 'Kod srpskog pisca' Miodraga Raičevića… Tom popisu mogao bi se dodati 'Dodatak jelima'. Pisani za novine ili portale, ovi tekstovi nadživljavaju i nadmašuju kratak novinski život i uzdižu se u literarne sfere. Novinarska kolumna kao format postaje nova književna činjenica, jer je ispisuju desetine ponajboljih savremenih književnika s prostora bivše Jugoslavije", pročitao je Nešić dio recenzije na promociji "Dodatka jelima".

Voditelj večeri, novinar Branislav Predojević podsjetio je na jedan zapis sa društvenih mreža koji kaže: "Ko poslije čitanja ove knjige ne ogladni, taj ima opasan problem sa samim sobom."

Podsjećamo, iz novinskih kolumni nastala je i Dakićeva prethodna knjiga "Mrlje na šanku", koja ima "ukus i miris" kafane, a pisac "Dodatka jelima" autor je i dva romana "Dalj" i "Petodinarke".

