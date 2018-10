Gostovanje pjesnika nominovanih za Šantićevu nagradu

MOSTAR - Na 99. Šantićevim večerima poezije u Mostaru gostovali su pjesnici koji su ušli u uži izbor za Književnu nagradu "Aleksa Šantić" koja će biti dodijeljena 28. oktobra, na zatvaranju manifestacije.

Domaćin večeri u Vladičanskom dvoru u Mostaru sinoć je bio književnik Veselin Gatalo, koji je jedan od dobitnika ove prestižne nagrade.

Svoje stihove mostarskoj publici govorili su Gorana Žižović iz Istočnog Sarajeva, Branko Konatar iz Beograda, Milica Jeftimijević Lilić iz Beograda, Radinko Krulanović iz Nikšića, Jovan Bundalo iz Beograda, Branka Kasalović iz Zubinog Potoka, Luko Paljetak iz Dubrovnika, Goran Vračar iz Istočnog Sarajeva, Esma Bandić iz Travnika, Jovica Đurić Major iz Niša, Marko Bačanović iz Sarajeva, te Aćim Todorović iz Vlasenice.

Pjesnik Luko Paljetak rekao je da je Šantić veliki evropski pjesnik i da je čast gradu u kojem je rođen.

"On je uspio otjelotvoriti duh ovog grada u svojim stihovima. Šantić je pjesnik ljubavi, ta ljubav ne prestaje onda kada se ograniči na fizičku ljubav, nego je ljubav koja prelazi granice osjećaja. Nije slučajno što su o Šantiću pisali veliki Miroslav Krleža i Tin Ujević. Šantić je pjesnik tragom čije riječi pjesnici i danas svojim stihom mogu oplemeniti svijet", dodao je Paljetak.

Milica Jeftimijević–Lilić naglasila je da joj velika čast što je u užem krugu pjesnika za Šantićevu nagradu.

"Večeras smo čuli različitu poeziju, ali sve je to dobra poezija. Ko god bude pobijedio, biće to pravi izbor. Ja sam dobila mnogo nagrada i domaćih i međunarodnih, a samo prisustvo večeras ovdje u Mostaru za mene je nagrada. Šantić je pjesnik moje mladosti. Učila sam od njega i on je odjeknuo i u mojoj poeziji", navela je ona.

Gatalo je rekao da je ulazak u uži krug za Šantićevu nagradu velika čast za svakog pjesnika, što su i pjesnici istakli na pjesničkoj večeri u Mostaru.

On je naveo da na Šantićevim večerima slijedi još mnogo kvalitetnih sadržaja i na kraju dodjela nagrade.

Predsjednik Gradskog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva /SPKD/ "Prosvjeta" u Mostaru Radivoje Krulj podsjetio je da je na konkurs za Šantićevu nagradu stigao veliki broj prijava iz regiona, te da je "Prosvjetin" stručni žiri odabrao 14 pjesnika od kojih će jedan biti pobjednik.

On je podjetio da su Šantićevu nagradu do sada dobili Skender Kulenović /1969. godine/, Vesna Parun /1972./, Oskar Davičo /1975./, Enver Đerćeku /1978./, Aleksandar Vučo /1981./, Stevan Tontić /1984./, Bogumil Đuzel /1987./, Stevan Raičković /1992./, Rajko Petrov Nogo /2006./, Veselin Gatalo /2007./, Đorđo Sladoje /2009./, Dara Sekulić /2012./, Pero Zubac /2015./.