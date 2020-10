Gradska u Zenici pokrenula video druženja sa bh. književnicima

Gradska biblioteka Zenica je u oktobru, mjesecu knjige pokrenula zanimnjiv program koji ima za cilj predstaviti bh. autore i autorice.

Bibliotekar Gradske biblioteke Zenica Mašo Mehmedović kaže da je ova ustanova, otkako je nastupio Mjesec knjige, uprkos vanrednoj situaciji, uspješno relizuje vrijedan i do sada, po broju učesnika/učesnica, najbogatijeg program.

"Budući da ove godine nismo u mogućnosti program organizovati u prostorijama biblioteke, on se realizuje online i dostupan je na Facebook stranici, Youtube kanalu, kao i na našoj Web stranici. U sklopu ovogodišnjeg Mjeseca knjige predstavit ćemo i promovisati do sada najviše bosanskohercegovačkih autora/autorica, odnosno njihovih aktuelnih književnih djela. Tako će svaki autor/autorica biti pojedinačno predstavljen u obliku videozapisa, odnosno kratkog intervjua. A svi oni reći će nam kako knjige utiču na njihov život, šta za njih predstavlja čitanje i pisanje knjiga; svako od njih predstavit će svoje aktuelno djelo, reći nam kako je tekao stvaralački proces, kako je djelo nastalo, a uz to će svima nama i preporučiti knjige za čitanje nekih drugih autora/autorica", kaže Mehmedović.

Ističe da se video zapisi objavljuju svakog ponedjeljka, srijede i petka. To će trajati tokom oktobra, novembra, pa čak i decembra.

"Cijeli program samostalno realizujemo u vlastitoj produkciji i cilj nam je da uz pomoć novih medija na svoj način afirmišemo i predstavimo aktuelne bh. autore/autorice, ne samo članovima naše biblioteke, nego svima koji nas razumiju, odnosno pripadaju našem govornom području", kazao je on i dodao da budući da proces snimanja još uvijek traje, trenutno nemaju konačan broj učesnika.

"Ali mogu reći da su među autorima/autoricama koji učestvuju u našem programu: Almir Bašović, Dijala Hasanbegović, Marko Tomaš, Magdalena Blažević, Almir Imširević, Marija Šuković, Selvedin Avdić, Lana Bastašić, Edin Pobrić, Senka Marić, Zlatko Topčić, Lejla Kalamujić, Nedžad Ibrahimović, Anita Pajević, Željko Grahovac, Bjanka Alajbegović, Faruk Šehić, Vladana Perlić, Vernes Subašić, Mediha Šehidić, Marko Bačanović, Alma Zornić, Feđa Štukan, Ervin Mujabašić, Renato Karamehić…", naveo je on.