Grupa TNT danas slavi rođendan: Alan Ford napunio 50 godina

Šarena ekipa Grupe TNT koja operiše iz jedne njujorške cvjećare sa Pete avenije danas slavi veliki jubilej - 50 rođendan!

Alan Ford je kultni italijanski strip kojeg su stvorili scenarist Luciano Secchi, poznat kao Max Bunker, i crtač Roberto Raviola, koji je radio pod pseudonimom Magnus. U Italiji i u Hrvatskoj još uvijek izlaze nove epizode Alana Forda. Redovni crtač je Dario Perucca.

Od davne 1969. do danas strip je promijenio puno autora i lica, ali sigurno su najpoznatiji prvih 75 brojeva koje su radili originalni autori: Bunker i Magnus.

Ime Alan Ford je izabrano kako bi odgovaralo svim jezicima svijeta jer se dvojac nadao uspjehu serijala. Sam lik Alana Forda kreiran je po tada poznatom glumcu Peteru O'Tooleu, dok je Bob Rock kreiran prema liku samog crtača Magnusa. Kako je serijal od početka trebao biti parodija na Jamesa Bonda i ostale tajne agente, glavni lik Alan Ford je trebao biti obučen u odijelo sa bijelom košuljom i leptir mašnom. Magnus i Bunker su razmišljali, htjeli su stvoriti cijelu grupu agenata, a na ovaj način bi Alan Ford, koji se i fizički potpuno razlikuje od ostalih likova, potpuno odskakao, što nije bio cilj. Na kraju su se odlučili na Alanovu poznatu kombinaciju crnog pulovera i crnih hlača, što je na kraju nehotice ispalo kao parodija popularnog stripa Diabolik.

Zanimljivo je da je strip postigao relativno malen uspjeh u rodnoj Italiji, dok je u Jugoslaviji postigao kultni status, prije svega zahvaljujući prevoditeljskim naporima neprevaziđenog Nenada Brixya.

Strip Alan Ford prati dogodovštine Grupe TNT t.j. grupe tajnih agenata koju je osnovao Broj Jedan, a njeni su stalni članovi Alan Ford, Bob Rock, Sir Oliver, Grunf, Šef i Jeremija.

Škrti paraplegičar Broj Jedan sa svojom ekipom društvenih otpadaka rješava brojne komične/krimi zaplete te ulazi u sukobe s najbolesnijim zločinačkim umovima. Sjedište Grupe TNT nalazi se u cvjećari na Petoj Aveniji u New Yorku, koja im služi kao paravan. Cvjećara je oronula i stalno je bez cvijeća, a bazu vjerno čuvaju Šef i Jeremija. Avanture Grupu TNT vode po cijelom svijetu što Broju Jedan donosi značajna finansijska sredstva, no on ih ljubomorno čuva za sebe, a članovima tek ponekad isplati platu od jednog dolara.

Uz Nosonju, Klodovika, Skvikija i cijelu listu legendarnih likova, serijal Alan Ford i dan-danas oduševljava mnogobrojne čitatoce. Ako kojim slučajem niste jedan od njih, obavezno požurite na kiosk, kupite reizdanje klasičnih brojeva i ući ćete u jedan sasvim novi svijet, iz kojeg više nećete poželjeti izaći.

Takođe vas podsjećamo na neke od najjačih izjava najjače strip ekipe ikada:

“Jedna lasta ne čini proljeće, a kamoli dvije.” (Grunf)

“Ako kaniš pobijediti ne smiješ izgubiti.” (Broj 1)

“Bolje živa kukavica nego mrtvi heroj!” (Grunf)

“Ko izgubi dobitak, taj dobija gubitak.” (Grunf)

“Bolje živjeti sto godina kao milioner, nego sedam dana u bijedi!”. (Bob Rok)

“Ko spava, nije budan.” (Alan Ford)

“Životinje svih veličina i za svačiji džep.” (reklama)

“Bolje nešto od nečega nego ništa od ničega.” (Grunf)

“Kradem od siromašnih da bih dao bogatima.” (Superhik)

“Bolje je biti bogat i zdrav, jer ako si siromašan, džaba ti što si bolestan.” (Bob Rok)

“Bolje herojski ustuknuti nego kukavički pobijediti.” (Grunf)

“Bolje ispasti budala nego iz voza.” (Grunf)

“Bolje izdati knjigu nego prijatelja!” (Grunf)

“Kako je to moguće?! Bogat sam, a utapam se!” (na plaži za bogate)

“Mi ništa ne obećavamo i to ispunjavamo – stranka istine.” (reklama)

“Kupite cvijeće voljenoj ženi, ali ne zaboravite i na vlastitu.” (natpis na cvjećari)

“Alane, bjež’mo, njih je dvojica, a mi smo sami!” (Bob Rok)

“Boli me sve i još mnogo toga.” (Jeremija)

“Cijena? Prava sitnica.” (Sir Oliver)

“Bolje gotova gotovina nego čekovno očekivanje.” (Grunf)

“Ne bi bio živ, kad ne bi zbog nečega umirao.” (Bob Rok govori Jeremiji)

“Ko sanjari drhti. Ko drhti sanjari ili mu je hladno.” (Grunf)

“Jedan za sve, sve za jednoga.” (Broj 1 dijeli platu)

“Prvo hopni, pa reci skoč.” (Grunf)

“Pijte više mlijeka, a manje nafte.” (Grunf)

“Prestanite mi davati milostinju jer sam mrtav.” (iznad smrznutog prosjaka)

“Ulaznica: 1 dolar, Bogalji: ½ dolara, Gluhi: 30 centa, Slijepi: 20 centa, Slijepi i gluhi: 50 centa.” (na ulazu na pozorišnu predstavu)

“Osjećam se dva dana mlađi.” (Jeremija nakon saune)

(radiosarajevo)