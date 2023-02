Igor Cvijanović za "Nezavisne": Nik Kejv je snažan pesnički glas o ljubavi i nasilju

Igor Cvijanović je novosadski prevodilac, publicista i profesor engleskog jezika, koji će u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske (MSU RS) srijedu sa početkom u 19 časova pred banjalučkom publikom predstaviti knjigu "Nik Kejv i poetika prestupa", objavljenu u izdanju Kulturnog centra Novi Sad i "Partizanske knjige".

Do sada je objavio prevode proze Džona Barta, Eni Pru, Krisa Abanija, Rejfa Larsena, Džojs Kerol Outs, Dejvida Fostera Volasa, te je dobitnik Nagrade za prevod godine Društva književnika Vojvodine 2012. godine.

Ovaj put bavio se Nikom Kejvom, jednim od najpoznatijih rok ikona našeg vremena. Iako poznat kao frontmen rok benda "Nick Cave and the Bad Seeds", Kejv je, međutim, mnogo više od rok muzičara, o čemu je Cvijanović u knjizi naširoko pisao. Pored autora, o knjizi će na banjalučkoj promociji govoriti i Alen Bešić, urednik u Kulturnom centru Novog Sada, Srđan Srdić, urednik izdavačke kuće "Partizanska knjiga" i recenzent Cvijanovićeve knjige, te Zlatko Jurić, književnik, koji će biti u ulozi voditelja večeri. O knjizi je pred samu promociju Cvijanović govorio i za "Nezavisne".

NN: Da li je ovo prva Vaša promocija u Republici Srpskoj?

CVIJANOVIĆ: Da, dosad su promocije održane u nekoliko gradova u Srbiji.

NN: Kako biste ukratko predstavili Nika Kejva? Kojoj umjetnosti on najviše pripada?

CVIJANOVIĆ: Nika Kejva nije lako predstaviti ukratko. Najtačnije bi bilo reći da je on rok pevač i rok muzičar, pesnik, tekstopisac, scenarista, romanopisac, kompozitor, povremeni glumac, a odnedavno i nesvakidašnji bloger, koji direktno odgovara na pitanja svojih poštovalaca. Od svega toga, rekao bih da je najprepoznatljiviji kao kultna rokenrol figura.

NN: Koje su osnovne karakteristike njegove poezije?

CVIJANOVIĆ: Poeziju Nika Kejva karakteriše snažan pesnički glas koji najčešće peva o smrti, ljubavi, nasilju, veri… Kejvova poetika je satkana od pojmova crnog i belog, grotesknog i svakodnevnog, tuge i smeha, smrti i života, premda ne striktno odeljenih, nego spojenih u kompleksno isprepletanu celinu.

NN: Vaša knjiga se bavi poetikom prestupa u djelu Kejva? Koje su osnovne osobine takve poetike?

CVIJANOVIĆ: Ključna premisa u vezi s poetikom Nika Kejva jeste njegova sumnja u vrednost propisane i uređene realnosti i njenih konvencija. Njegova pesnička misao se zasniva na pretpostavci da su i unutrašnji i spoljašnji život čoveka više od onog što granice racionalnosti određuju. Kršenje ili prevazilaženje tih granica oslobađanjem čovekovih impulsa, ma koliko se oni zazorno realizovali, upotpunjuje sliku prirode ljudskog bivstvovanja i omogućuje pojedincu da dosegne svoje kreativno ja, a time i autentičnu slobodu.

NN: S kojim umjetnikom biste poredili Kejva?

CVIJANOVIĆ: U muzičkom smislu, Nik Kejv baštini tradiciju velikih rokenrol pesnika poput Džonija Keša, Boba Dilana, Lenarda Koena, Toma Vejtsa ili Nila Janga. U pesničkom i književnom smislu, vredi imati na umu snažne uticaje Biblije, Dostojevskog, Nabokova, Džona Miltona, Vilijama Blejka, Bodlera, Hermana Melvila, odnosno Kormaka Makartija, Breta Istona Elisa, Džona Berimana, Vilijama Foknera i drugih.

NN: Postoje li drugi muzičari i pjesnici koji se ugledaju na njega?

CVIJANOVIĆ: Kejvov muzički uticaj na generacije mlađe od njega uglavnom je najočigledniji na alternativnoj sceni, premda su njegove pesme obrađivali i velikani poput Džonija Keša, Nila Janga i Igija Popa. Počeci njegove karijere s bendom "The Birthday Party" ostavili su snažan pečat na grupe kao što su "The Jesus Lizard" i "The Gun Club", dok se kasniji njegov uticaj može primetiti kod muzičara kao što su Mark Lanegan, Pi-Džej Harvi ili Dejvid Judžin Edvards, pa čak i kod benda nešto mlađe generacije kao što je "Arctic Monkeys".

NN: Da li na srpskoj i eks-jugoslovenskoj umjetničkoj sceni postoje svestrani umjetnici poput slavnog muzičara?

CVIJANOVIĆ: Ne mogu da imenujem nikoga određeno, ali pretpostavio bih da ima u nekoj meri, mada je obim Kejvovog stvaralaštva toliki da mu je teško naći pandan i na svetskoj sceni.

NN: Kome je namijenjena Vaša knjiga?

CVIJANOVIĆ: "Nik Kejv i poetika prestupa" je namenjena svima koje zanima stvaralaštvo Nika Kejva. Namerno kažem "zanima", jer je Kejv jedan od onih autora koje možete da ne volite, ali ne možete da im osporite veličinu umetničke vizije. Stoga mislim da u njoj mogu uživati i povremeni ili slučajni slušaoci Kejvove muzike, ali i njeni istinski ljubitelji. Isto tako, potencijalni čitaoci bi mogli biti i oni koji traže sponu između rokenrola i književnosti i njenu konkretnu manifestaciju.

NN: Da li ste planirali da promovišete ovu knjigu i u nekim drugim gradovima u Republici Srpskoj?

CVIJANOVIĆ: Bilo je nekih kontakata. Videćemo da li će se išta od toga ostvariti.