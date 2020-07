"Imperativ", festival koji od Banjaluke čini književni centar

BANJALUKA - Festival književnosti "Imperativ" u organizaciji istoimenog udruženja za promociju i popularizaciju književnosti i Kulturnog centra Banski dvor, otvoren je u pomenutom zdanju u srijedu uveče. Prvi dan festivala obilježili su promocija reizdanja knjige "Banjaluka u putopisima, zapisima i legendama" Mate Džaje, otvaranje izložbe "Sto knjiga o Banjaluci", te program posvećen nedavno preminulom književniku i umjetničkom direktoru festivala Bekimu Sejranoviću.

Prije navedenih programa u zvaničnom dijelu otvaranja festivala publici su se obratili Sanela Babić, direktorica festivala, i Srđan Amidžić, zamjenik gradonačelnika Banjaluke. Babićeva je otkrila da je u aktuelnoj pandemiji veliko interesovanje publike presudilo da se, uz poštovanje svih epidemioloških mjera, i ove godine održi festival.

"Shvatili smo da su nam kulturni sadržaji u ovom momentu jako potrebni. Želim da vam zahvalim što ste nas i u ovom čudnom vremenu podržali da organizujemo jednu ovakvu manifestaciju", kazala je Babićeva.

Ona je podsjetila da je osnovna misija Udruženja promocija i popularizacija književnosti pozicioniranje Banjaluke na regionaloj kulturnoj sceni kao značajnog književnog centra.

Amidžić je naglasio da "Imperativ" u danima pandemije šalje jako bitnu poruku.

"To se može očekivati isključivo od kulturnih radnika da šalju one velike poruke onda kada je najteže, a oni nam danas govore da život ne smije da stane, da moramo da nastavimo da radimo i stvaramo. Kuriozitet ovog događaja je da u okviru programa možemo pogledati i izložbu 'Sto knjiga o Banjaluci', takođe predstavljeno je i reizdanje knjige 'Banjaluka u putopisima, zapisima i legendama' našeg Mate Džaje. S te strane Banskom dvoru i Udruženju 'Imperativ' velika zahvalnost za ono što čine", istakao je Amidžić.

Peto izdanje knjige Mate Džaje objavljeno je u izdanju "Devete dimenzije" i Antikvarijata "Ramajana"

"Ovo peto izdanje knjige objavljujemo šezdeset godina nakon prvog izdanja i trideset dvije godine nakon četvrtog i sve do sada posljednjeg, koje je objavljeno 1988. godine. Ova knjiga je pogled na ljepotu i istoriju Banjaluke i Krajine, te njenih stanovnika kroz oči velikih francuskih, ruskih, engleskih, njemačkih, turskih i naših putnika i putopisaca", kazao je Miroslav Gojković, vlasnik i osnivač Antikvarijata "Ramajana".

Veče posvećeno književnom radu Bekima Sejranovića održano je u Koncertnoj dvorani Banskog dvora, gdje je ujedno otvoren i sajamski dio festivala. O radu ovog književnika pričali su Đorđe Krajišnik, moderator programa, i Ivan Bevc, direktor Izdavačke kuće "Booka" iz Beograda. Publika je imala priliku i da pogleda snimak na kojem Bekim čita jednu od posljednjih priča koju je napisao.

"Bekim je bio mnogo toga za mene, drag prijatelj, autor kojeg smo mi uspešno objavljivali, neko ko nastavlja da živi kroz knjige koje je objavio i drago mi je što se u ovoj jako tužnoj situaciji, kada on više nije s nama, stvara jedna nova generacija Bekimovih čitalaca koji ga otkrivaju. On je za života dobio kultni status, tako će i ostati", kazao je Ivan Bevc. "Imperativ" će trajati do nedjelje 19. jula.