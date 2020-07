"Imperativ" najrazumniji otpor pandemiji

BANJALUKA - Stihovi Tanje Stupar Trifunović i Aleksandre Čvorović, nastupi književnika Elvedina Nezirovića i Almina Kaplana, koji su se prvi put predstavili banjalučkoj publici, te predstavljanje strip-autora Srđana Vranješa, u nedjelju uveče zatvorili su treće izdanje regionalnog festivala književnosti "Imperativ".

Najavljujući manifestaciju, istoimeno udruženje za promociju i popularizaciju književnosti mjesec dana unaprijed bilo je spremilo besplatne pozivnice bez kojih ulaz nije bio dozvoljen, a posjetioci su upozoreni da su obavezne zaštitne maske prilikom posjete. Organizatori su otišli i korak dalje tako što su svakom posjetiocu festivala mjerili temperaturu prilikom ulaska u Banski dvor, a broj posjetilaca bio je ograničen na pedeset.

U toj i takvoj situaciji autor ovih redova pred sam početak festivala zapisao je da očekivanja od ovogodišnjeg izdanja nisu velika, ali i to da je festival u takozvanoj "Sergej Bupka poziciji", jer ima priliku, da u odnosu na prethodna izdanja, postigne rekordan skok iznad očekivanog. Upravo to se i dogodilo. Jedan od dokaza jeste zapis Miljenka Jerkovića, koji je u časopisu "Ajfelov most" objavio kratki putopis Srđana Aleksića nastao prilikom povratka s festivala.

"Srđan je u Banjoj Luci bio na 'Imperativovom' festivalu, ovoga ljeta jednoj od najvažnijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu svijeta. Nestalo svih tih p****nskih filmskih festivala, nestalo književnih g***rija lokalnih PEN-ova i društava pisaca, odrađuje se samo ono što se mora, toliko da se državi ne moraju vraćati pare, samo 'Imperativ' u Banjoj Luci radi kao što treba raditi", zapisao je Jergović, koji je iz Zagreba pratio zbivanja na ovogodišnjem "Imperativu".

No, uživo se to mnogo bolje vidjelo. Ovogodišnji "Imperativ", između ostalog, ostaće upamćen kao dostojanstven omaž svom prerano preminulom umjetničkom direktoru Bekimu Sejranoviću. Pamtićemo ga i kao mjesto na kojem su ravnopravno nastupila dva pjesnika čija je razlika u godinama bezmalo pola vijeka.

Riječ je o nastupu Ranka Risojevića i već pomenutog Srđana Aleksića. Treće izdanje festivala ostaće nam u sjećanju i po mnogim drugim gostima, književnim premijerama, promotivnim cijenama knjiga i programima o kojima će se, vjerujemo, tek pisati. Međutim, rekordan skok iznad očekivanog "Imperativ" je postigao upravo jer je ove godine, bar dosad, najrazumniji otpor pandemiji. Pokazao je da će književnost preživjeti.