Isidora Bjelica: Došao je dan da kažete - dosta!

Nema čoveka a da sam nije svestan koliko je negativnosti, mržnje, ponižavanja i osporavanja, zavisti u privatnom i u javnom životu. O internetu da ne govorim - tu su izlivi mržnje, pretnje smrću, svakojaka mizoginija, pedofilija i šta sve ne. Međutim, suprotno onom što su vas učili u školi i u finim porodicama, vreme je da kažemo DOSTA!

Da prosto i svesno odlučimo da ne trošimo vreme na niske strasti i vibracije jer kad raspravljamo s nekim ko je zaslepljen sopstvenom olujom besa, ljubomore, ozlojeđenosti ideje da njegov ego zaslužuje više, a zato su mu svi drugi krivi, samo ćete oboriti sopstvenu vibraciju. Jer dobronamerni ne zameraju, zlonamernima je uzalud pravdati se i raspravljati. Zato opciju "blok" iz virtuelnog sveta prenesite u realni.

Ma koliko pokušavali da se zaštitimo od zatočenika sopstvene mržnje, neko će vam već preneti šta je o vama rekla Mica, Cica i kako su vas nepravedno ogovarale, klevetale, i šta onda? Onda umesto da se raspravljate, pravdate i obarate sopstveno raspoloženje, prosto im poželite sve najbolje i zaboravite ih. Premestite fokus na nešto lepo, dobro... jer mi nismo CNN da registrujemo samo ljudske katastrofe, a nismo ni obučeni psihoterapeuti da lečimo one koji iz sopstvenog očaja seju samo zlo.

Blagosloviti - umesto zameriti, poželeti osvetu, zadovoljenje znači promeniti sopstvenu frekvenciju, podići svest... Paradoksalno tako i najgoru klevetu i uvredu možete da shvatite kao test sopstvene svesnosti. Iskoristite brutalnost i niskost s kojom ste suočeni da posmatrate sopstvene reakcije i emocije!

Vidite da li ste u stanju da uradite to samoprekoračenje da se distancirate od sopstvene reakcije ugroženog ega, da se našalite, vidite u toj situaciji humor ili pošaljete ljubav. Ako smo u stanju - to je velika radost, ako nismo u stanju, i to priznavanje sebi sopstvenog emotivnog limita je takođe velika pobeda, jer čovek koji spozna sopstvene granice automatski ih je prevazišao, dakle danas je taj dan kad smo svesno odlučili da nas više neće povređivati tuđa zloba i nepravda. Za početak nećemo joj pridavati pažnju, jer nešto raste što mu više energije i pažnje dajemo.

Minorizacija i zaborav je najbolji lek, pa čak i jadanje prijateljici će mu dati snagu. Umesto da vrtimo po glavi kako, zašto, prosto pređimo na teme koje nas raduju. A to može biti bilo šta - od pogleda u nebo i voljenu osobu, slušanje muzike koju volimo, čitanje omiljene knjige, gledanje jutjub kanala. Jer knjige su mirakl umesto da trošite minute svog dragocenog života na one koji vam ga zagorčavaju, možete da delite misli s najvećim umovima civilizacije.

E pa ako uprkos tom saznanju opet trošimo život na uzaludne rasprave, objašnjenja i svađe, moramo biti svesni da je to ipak naša odluka. Odluka da zbog refleksa ega posvetimo vreme i dušu lošem umesto dobrom, besmislenom umesto smislenom. Cici i Mici umesto omiljenom piscu - Dakle BLOK!