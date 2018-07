Isidora Bjelica: Kako sa psihopatama?

Pre neki dan portali objave fotografiju sina naše velike zvezde, dečak presladak, kao mali anđeo zalutao u stvarnost. Ne znam zašto, jer u principu nikad ne čitam komentare, jer neću da se zračim, pogled mi padne ispod fotke i po ko zna koji put u životu istinski se prenerazim.

Nevino, prelepo dete, a toliko mržnje, uvreda, gnusobnosti... Ako nekada mislimo da pacijenti koji sikću zlo ispod tekstova imaju neko opravdanje, onda mi je ovaj slučaj pokazao kako zapravo opravdanja nikad nema. Ovo je bio iskaz čiste nesvesti, poremećenog uma, zatamnjene duše onih koji sebe smatraju ljudima i koji žive među nama, a puno ih je i to je zaista zastrašujuće. Vaspitani smo da u svakom čoveku vidimo dobro, a nažalost zato je svaka preosetljiva duša u ovom svetu platila visoku cenu. U susretu sa sociopatama i psihopatama i s njihovom brutalnošću i nerazumnim izlivima zla, kao što je prema ovom nevinom detetu, dobre duše neretko upadaju u teška stanja povređenosti pa neretko i osećaja sopstvene krivice da se pravdaju i da objašnjavaju da nisu krivi što ih ovi monstrumi povređuju. Međutim, istina je mnogo surovija nego što su nam naši dobri roditelji predočili. U ovom hologramu koji zovemo stvarnost mnogo je više potpuno neosvešćenih nego što možemo da zamislimo.

Šansa koju im je dao internet da ispisuju svoje ludilo kao legitiman stav nas je zapravo prvi put u istoriji suočila s tim otkud to da čovek ubije čoveka, da grupa linčuje pojedinca, zapravo danas psihijatri mogu da posmatraju genealogiju užasa jer je on ispisan o u virtuelnoj realnosti bez stida i srama, sakriveno iza privida anonimnosti koje internet nudi.

Pre neki dan takođe smo pročitali da je neki muzičar ukrao jaja golubici, skuvao ih i tako skuvana vratio joj u gnezdo i to još objavio na internetu, smatrajući da je to valjda dobar fazon, a ne poziv da bude smesta odveden u mentalnu instituciju. Ma kako to zvučalo surovo, ali dužni smo deci da objasnimo da postoje osobe potpuno zatamnjene svesti u kojima negde duboko čami božanska iskra, ali njihov mrak je toliki da ga oni danas pokazuju s ponosom kao novi lep selfi. Naše je da ih uklonimo iz svog mikroprostora i fokusa, ali iskreno mislim da kada bi pri MUP-u bio organizovan tim stručnjaka za praćenje i otkrivanje aktivnih psihopata i sociopata, deo zločina bi bio sprečen. Te kukavice, ti potpuno poremećeni umovi koji danas legitimno ispisuju svoje monstruoznosti po portalima sakriveni iza lažnih imena su naše komšije, možda neko koga svakodnevno srećemo u ulici i prodavnici. Oni ne samo da spuštaju kolektivnu vibraciju, oni su hodajuća opasnost. Ono što danas nazivamo demokratija donelo je zabludu da poziv na ubistvo može biti legitimni stav, a ne iskaz koji traži hitnu intervenciju. Ono što svako može da uradi je da bar za početak blokira takve osobe u svojim stvarnostima, ali ostaje pitanje zašto jedan portal dozvoljava da se vređa nevino dete, zašto se psihopatama daje prostor koji hrani zlo u njima?

Ako od 50 komentara imamo 30 kao iskaz teške psihopatije, onda se zaista pitamo kako treba čovek da se postavi da bi preživeo u svetu u kome živimo pored takvih neljudi. Jedan od najvećih psiholoških stručnjaka je rekao da empatičari svaki put u susretu s takvim iskazima, napadima, brutalnošću požele da odu sa ovog sveta i tako se aktiviraju biohemijski procesi koji dovode do najrazličitijih autooboljenja. Naime, naša nemogućnost da razumemo tako ogoljeno i iskazano zlo nas dovodi do neke vrste samopovređivanja. Setimo se slučaja kad je dečak otišao u smrt jer nije više mogao da trpi nasilje vršnjaka.

Dakle, kao što zaključavamo stan jer znamo da postoje pljačkaši, moramo zaključati ne samo internet prostor, nego i sopstveno srce da bi bilo izvan domašaja onih koji žive u punoj nesvesnosti za to da povređuju druge. Da, potrebna im je pomoć, ali dugo mi je trebalo da shvatim da nisam pozvana da lečim svakog psihopatu koji okrzne moju stvarnost. Naprotiv, kontakt s takvim zahteva obučenog terapeuta ili sajber egzorcistu. Zato prvo što može da uradi svaki čovek je da ne ulazi u rasprave s iskazima psihopatije jer tu rasprave nema, ako neko može i verbalno da povređuje nevino dete, s njim se ne diskutuje.