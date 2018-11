Isidora Bjelica: Šta kad naša ličnost probudi "demona" u drugoj neosvešćenoj osobi?

Nema šanse da vam prođe mesec, a da ne sretnete nekoga ko prosto koristi sve svoje energetske resurse da vam naudi.

Neka iracionalna slepa mržnja pokreće neka bića, najčešće zato jer su ljubomorni, zavidni, smatraju da ste im vi prepreka da ostvare svoje snove ili naprosto su zlopamtila. Nekad te situacije nisu nimalo naivne, i to može biti neko ko vam bukvalno ugrožava egzistenciju kao u nekom Šekspirovom delu. To su oni koji uglavnom tajno, a nekad i javno, rade na tome da vas unište. Da vam uzmu posao, partnera, da vas smrve finansijski, socijalno, a neretko i sam život da vam ugroze. To može biti bilo ko, jer nijedna branša nije pošteđena poremećenih, od koleginice na poslu, komšije, nekog od rodbine do nekog u belom mantilu. Svejedno. Stvar je prosta, nju ejdž psiholozi to zovu fenomenom kad vaš karakter ili duša iritiraju demona u nekome...

Da li neko shvata tog demona u formalnom ili prenosnom stanju, više nije ni bitno, ali sigurna sam da odmah možete da se setite bar jedne osobe koja ničim izazvana potpuno demonski nastoji da vas povredi jer nešto u vama je iritira. To se zove "trigger" ili okidač - nešto u vama prosto izluđuje neosvešćeni deo u nekome, nešto neisceljeno, i ta osoba ima iracionalan animozitet, a to se neretko pretvara u potrebu da vas ogovara, vređa, povređuje, a neretko posveti i ogroman deo svoje energije i života da uništi vaš. Retke su osobe na tom nižem stepenu svesti koje uvide da je problem u njima, a ne u vama. Da je čovek čoveku ogledalo i da je sve loše što vidimo u drugome upravo onaj neisceljeni deo u nama koji biva provociran, neretko rađajući želju da se ta druga osoba uništi smatrajući to legitimnim zadovoljenjem pravde. Tako su kroz istoriju ljudi ubijali, zatvarali, a nekad i palili na lomačama one u kojima su videli opasnost po svoju egzistenciju ili otelotvorenje zla i pretnju po njihova uverenja. A stvar je suprotna, svaki inkvizitor koji je spalio "vešticu" uradio je to zbog toga što je ona probudila "demona" u njemu. Jer čista ljubav, osoba na najvišim vibracijama je slepa za zlo na taj način. Ona prepoznaje niske strasti, taštinu i neosveštenost, ali nema potrebu da bilo koga ubije, sveti mu se ili uništava život u ime ove ili one istine. I onda se pitate šta raditi s takvima?

Pa postoji više puteva, od toga da nekog suočite s tim njegovim demonom, koji je najčešće taština, do promene fokusa, odnosno da ga ne hranite energetski svojom pažnjom i pričom o njemu, jer ništa tako efikasno ne tera vampira kao ignorancija i smeh, do energetskih vežbi vizuelizacije u kojima tim ljudima dajete poklone i radost jer ljubav blokira igru zla i osvete, do one proste stvari da se molitvom ili slanjem dobrote demon vraća svom pošiljaocu. Ali osnova je da ne smete dozvoliti da vas agresivni, neosvešteni na vas fiksirani šef, komšija, rođak, bivši partner pretvori u žrtvu! Jer to je najniža vibracija, koja će se okrenuti protiv vas. Zato ako nemate snage posle sveg zla koje ste pretrpeli za svetački pristup, zdravije je da iskalite nakupljeni bes, očaj, pa ćete iz tog stanja lakše skočiti do oproštaja i otpuštanja i razumevanja. Da, i ono što je najvažnije, ne smete da imate strah od probuđenog zla u toj osobi, jer tek to će mu dati snagu. Ako ne možete da mu pristupite humorom, onda bar stavite jasnu granicu da niko ne može da vas povredi ako mu vi to ne dozvolite svojim mislima kroz osećaj žrtve i nemoći. To će automatski vratiti "demona" svom vlasniku.