Isidora Bjelica u kolumni za "Nezavisne": Ako si suviše fin, to može biti jako opasno

Sedela sam s majkom na podu i krojila neku haljinu kada sam dobila poziv neke brutalne službenice koja me opominjala da hitno idem i uplatim račun za kablovsku koju su nam isekli, inače će strašni sud pasti na našu glavu.

Neprijatan ton birokratskog inkvizitora, pretnje i ja koja otkačim službenicu rečima: "Prekinite da me maltretirate" i moja majka koja frapirano kaže: "Jao, Dorice, ne možeš tako da se obraćaš jadnoj ženi", ja se tada prosvetlim da već godinama idem kod raznih terapeuta i učim najrazličitije tehnike kako da prestanem da udovoljavam svima i budem suviše fina upravo zbog toga!

E to je taj program posebno zapaćen u finim intelektualnim porodicama da moraš biti fin prema svima, a kad te oni povrede, izvređaju i zeznu, onda još plačeš zbog njihovog bezobrazluka.

Za ovih pet godina lečenja najteže bolesti, uopšte nagledah se finih ljudi po bolnicama koji ne znaju nikome da kažu ne, i tako dobiju od svoje finoće i osetljivosti najrazličitije dijagnoze. Skoro da nema opasnije stvari za život od finog kućnog vaspitanja. Meni je zbog toga uvek bilo neprijatno da kažem kućnoj pomoćnici da malo bolje oriba kupatilo pa bih uvek posle hemoterapije, pošto bih je platila, ja ribala, bilo mi je neprijatno da kažem taksisti da mi ne puši u kolima pa se gušim da njega ne povredim, bilo mi je neprijatno da ne kažem komšiji dobar dan iako on nikad ne kaže, bilo mi je neprijatno da kažem, ne skoro uvek, kad bi neko od mene nešto tražio, ma koliko da sam umorna, iscrpljena, da mi je to dosadno... Jer bila sam tako "fino" vaspitana da u privatnom životu svakog čoveka stavim ispred sebe, jer svačiji zahtev je bio bitniji od mog. I tako decenijama.

Dok nisam shvatila da je glavni parametar te famozne ljubavi prema sebi da nikad ne kažeš "da" kad misliš "ne" i da prestaneš da budeš udovoljavač svih i svega. Od uličnih lažnih prosjaka koji te kunu što nemaš više para do rodbine koja očekuje da pohodiš dosadne događaje i slušaš nepodnošljivo imbecilne rasprave, do nepoznatih ljudi koji non-stop od tebe kao fine osobe očekuju ovo ili ono i onda kad ti je najteže i najgore, a o očekivanjima bližnjih da ne govorim! Ja sam mislio da ste vi fina osoba, a nećete da mi date bubreg iako imate jedan! Osloboditi se bilo kakve ovisnosti o tuđem mišljenju, naročito svih onih besnih, zluradih i energetskih pljačkaša, znači pre svega reprogramirati taj čip finog kućnog vaspitanja da prema svakoj osobi budeš uvek fin - ma kakva da su ti osećanja! Budi fin kad te konobar pokrade jer sramota je da mu otkriješ da si to primetio, budi fin kad te prijatelj laže da slučajno ne otkrije da si ga provalio, budi fin kad su te pokrali, budi fin kad te olajavaju, lažu, psuju jer, zaboga, ti si kulturan i obrazovan i nećeš se valjda spuštati na njihov nivo - mnogo je bolje da ostaneš fin i odeš kući i isplačeš se pokušavajući da shvatiš šta si kriv da su tako odvratni! E, da, biti fin je skoro siguran put da se pretvoriš u otirač i vreću za udaranje za svakog slučajnog ili namernog prolaznika kroz tvoj život. Ukratko, biti neselektivno fin je skoro siguran put u pakao! To je siguran način da čovek izgubi i zdravlje i živce!

⁃ Iz generacije u generaciju neselektivno fini ljudi bivaju maltretirani na sve načine od onih koji misle da su svi dužni da ispunjavaju njihove želje, od onih koji uvek misle da su u pravu i koji sebi svašta daju za pravo...

⁃ Zato jedan od prvih uslova da počneš da voliš sebe je da reprogramiraš to fino kućno vaspitanje i da počneš da štediš hleb prema onima koji te zatrpavaju kamenicama. O, da, zvuči surovo za opšteprihvaćenu hipokriziju, ali zapravo u ovoj matriks džungli, gde smo izloženi najrazličitijim surovim udarima ljudi najrazličitijih nivoa svesti - biti uvek fin - a da nisi postao svetac kog baš ništa ne dodiruje - može zaista biti jako, jako opasno! Jer džungla i zveri su prijatna sredina za sve ovo što doživlja fin čovek - toliko brutalnosti, zavisti, pljačke, mržnje... Biti neselektivno fin može biti mnogo, mnogo autodestruktivno!

- Mislite o tome dok ste fini prema somu koji vas kune, psuje, gura, krade i ponižava! O da ostanite na nivou i zadržite svu žuč u vašoj fino vaspitanoj džigerici.