Isidora Bjelica u kolumni za "Nezavisne": Da li ste demiseksualni?

Da li znate ko su #demiseksualci - o, da, to su osobe kod kojih se seksualna privlačnost javlja samo prema osobama sa kojima su prvo emotivno bliske - to se danas smatra vrstom aseksualnog stava, a ja opet mislim da je to eufemizam za nas romantične duše koje ne možemo da osetimo seksualnu privlačnost bez te prve emotivne bliskosti!

Poštujem svaki stav i različitost, ali, eto, ipak bi ovaj svet bez nas demiseksualaca bio jedno malo manje zanimljivo i romantično mesto. U ovom novom svetu promiskuiteta i seksa za jednu noć smo zaista manjina, skoro pa Amiši.

Kako se to desilo da nešto što se smatra normalnim, nešto na čemu smo odrastali kao da je aksiomatika muško-ženskih odnosa, postane nešto što se smatra nenormalnim, čak potpuno neprihvatljivim stavom. Sve te bajke na kojima smo odrastali, svi ti romantični filmovi - sve te emocije iz kojih bi proizašla i erotska želja u sumrak ove civilizacije tretirani su krajnje bizarno. Danas je, praktično rečeno, osoba koja se nada romantičnoj ljubavi, bliskosti, emocijama - zapravo emotivni dinosaurus koji se smatra ne samo prevaziđenim, nego na ivici da ima poremećaj. Došlo je vreme da ja kao demiseksualka, neko ko je ceo život išao prvo dušom i srcem da bi došao do fizičke bliskosti, zapravo budem ekstremna manjina koju će možda za neki broj godina terati na psihoterapiju. U toj novoj podeli čak i od četiri žene iz "Seks i grada" samo Samanta ispade normalna, a sve ove druge na ivici demiseksualnosti jer su imale seks iz emocija!

Ozbiljno pitanje je da li holivudska produkcija koja još uporno štanca romantične komedije ima u vidu koliko se maloj grupi osoba obraća. Kažu da broj demiseksualaca opada iz godine u godinu i da je ljudima seks nešto što rade kao ispijanje koka-kole ili rukovanje.

Doći će vreme da će demiseksualci kao manjina možda početi da traže svoja prava jer statistika govori da nas je mnogo manje od gej populacije, koja kao manjina dobija svoja prava.

Da li će doći vreme kada će ljudi koji ne mogu da požele seks ako pre toga nemaju emotivnu bliskost morati da prave paradu za svoja prava?

Zvuči ludo, ali tako je - era u kojoj živimo seks iz emocija smatra nenormalnim, a ja kao "nazadna" deklarisana demiseksualka to ću biti sa ponosom dok dišem. Da, ja sam ona što plače uz "Prohujalo sa vihorom", "Doručak kod Tifanija", "Ozloglašenu" - vrsta koja izumire u svetu seksa bez emocija. Srećno nam bilo vreme koje dolazi...