Isidora Bjelica u kolumni za 'Nezavisne': Draga Saveta vreba na svakom koraku

Ne znam kako se to desilo, ali kult saveta je postao dominantan globalni kult poslednjih par godina. Pre su saveti bili u rubrikama za pravljenje kolača, po jedna strana za psihologa, strana o lepoti i to je to! Danas saveti ispunjavaju sav onaj prostor koji nije ispunjen opskurnim vestima o srećnim životima selebritija i svađama zvezda i zvezdica.

Ali neretko u ovoj eri sveopšteg savetovanja skoro svaka vest je i savet od onih najglupljih kako da vam nestanu podočnjaci, šta se nosi ove sezone, zašto je nezdrava hrana zdrava za doručak do onih sudbonosnih saveta oko porođaja, razvoda, smrti bliske osobe, simptoma zloćudnih bolesti do toga zašto da se ne ubijemo kad sve ukazuje da je vreme! Živimo u eri ne po onom Vorholovom kad će svako biti zvezda, to vreme je prošlo, nego kad je svako guru i mudrosti se samo seju na sve strane. Nije ni čudo da imamo ovu aferu s vakcinama, koja je samo posledica sveopšteg guru simptoma i trenda, jer ljudi dele savete i šakom i kapom najčešće o nečemu što im nije vokacija, a čak nemaju ni iskustvo. Možda baš zato što je dominantni problem ljudske egzistencije da zapravo živimo okovani neznanjem - da ne znamo hiljadama godina ni zašto živimo, ni šta je svest, ni odakle dolazimo ni da li negde idemo posle smrti... Dakle, u tom jezivom getu neznanja, gde funkcionišemo po ustaljenim šablonima života, saveta nikad nije bilo više! Kako postati super riba, kako se podmladiti za 24 h, kako se dobro udati i još bolje razvesti, kako do idealnog posla, kako postati omiljen u društvu, kako u kuhinji napraviti čarobni lek za rak i lepotu, kako disati, kako vežbati i tako u nedogled. Internet, pošast, ne samo da je prepun ludaka koji se svađaju i vređaju, nego je isto toliko savetodavaca kojima je sve jasno u civilizaciji neznanja. Možda je Sokrat shvatio da ništa ne zna, ali to se ne bi moglo reći za nju ejdž gurue svih fela, koji naprasno prosvetljeni, sa samouverenošću koja pokreće planine, dele savete pa ko iz dobre volje, ko iz koristoljublja, ko iz gluposti i ko iz ideje da zna znanja... danas više nego ikada ona rečenica nikad ne reci bližnjem ni da ni ne - ima svoju vrednost. Možda toliko savetodavaca i gurua svih fela ne bi ni bilo da mi ljudi nemamo iskonsku zabludu da neko drugi zna nešto više od nas i ako ga platimo i prepustimo se, da ćemo uspeti sopstveni pakao pretvoriti u raj. Ali, vrlo brzo ćemo se suočiti da sve ono u šta se kunu ta prosvetljena bića naprosto ne funkcioniše. Jbg, niti su podočnjaci manji, niti je celulit nestao, niti nađoste idealnog, niti su prošle anksioznosti, niti podigoste vibraciju mantranjem, niti dođe lova iz kosmosa i tako u nedogled. Naravno, svi ti gurui će vam objasniti da stvar šljaka fantastično, da nema povraćaja novca i da je vaša destruktivna podsvest blokirala da postanete mladi, srećni, zdravi i bogati. Ukratko, podsvest vam je problem, a celulit je dubok, kao i bore, ali već će vam preporučiti nove i nove metode, tajne, eksperte, gurue... i tako u nedogled, jer to treba skoro svima, nova nada da će nas neko drugi uspeti izvaditi iz agonije neznanja naše teške egzistencije. Na kraju čovek dođe u fazu da duša ne može više ni da prima ni da daje savete, jer mu postane jasno da niti on sam zna nešto, niti drugi znaju išta. Svet je trajno zakopan u koprenu neznanja i to je Sizifov kamen koji svako od nas gura. Savetodavci vrebaju svugde, ne samo po internetu, TV i novinama, oni su po parkovima, uglovima crkava, pijaca, haustorima. Naravno, postoje dve vrste savetodavaca - oni koji su ozbiljno ludi da misle da im je sve jasno u životu, pa i šta dragi Bog misli, i oni koji misle da ste vi dovoljno ludi i očajni da ćete se primiti na te nzv tajne, veštine i saznanja! Pa ko voli, nek izvoli. Sve je to opijum za napaćeni narod. A ko može da prolazi sav pakao života nasuvo? Sve te zablude su slatka anestezija dok god čovek može da se prima i veruje!!!